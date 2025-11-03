Suscribete a
La omertá del Niño Juan tras sufrir una paliza a manos de sus secuestradores

El alunicero no ha presentado denuncia ni se ha prestado a colaborar para identificar a sus captores

«Hace tiempo que al Niño Juan lo querían en un maletero, se la ha liado a mucha gente»

El Volkswagen Golf de color negro que conducía el Niño Juan cuando fue secuestrado
El Volkswagen Golf de color negro que conducía el Niño Juan cuando fue secuestrado ABC

Aitor Santos Moya y Carlos Hidalgo

Fue un cautiverio de menos de 24 horas, pero no por ello exento de crueldad. El secuestro de Juan María G. P., español de 38 años y más conocido como el Niño Juan, terminó con el sábado con el alunicero liberado con vida aunque ... con signos evidentes de haber recibido una paliza. Un aviso a navegantes que pone de relieve el virulento cariz de un mundillo cada vez más ramificado, donde los palos que antaño se pegaban solo contra los escaparates, hoy, casi son lo de menos. Tal es la escalada criminal, que el más famoso de estos delincuentes (al menos de los que quedan vivos) ha optado por hacer suya la ley del silencio tan propia de la mafia.

