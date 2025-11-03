La omertá del Niño Juan tras sufrir una paliza a manos de sus secuestradores

Fue un cautiverio de menos de 24 horas, pero no por ello exento de crueldad. El secuestro de Juan María G. P., español de 38 años y más conocido como el Niño Juan, terminó con el sábado con el alunicero liberado con vida aunque ... con signos evidentes de haber recibido una paliza. Un aviso a navegantes que pone de relieve el virulento cariz de un mundillo cada vez más ramificado, donde los palos que antaño se pegaban solo contra los escaparates, hoy, casi son lo de menos. Tal es la escalada criminal, que el más famoso de estos delincuentes (al menos de los que quedan vivos) ha optado por hacer suya la ley del silencio tan propia de la mafia.

El Niño Juan no ha presentado denuncia ni se ha prestado a colaborar para identificar a los responsables de su secuestro. Tampoco su familia acudió a la Policía durante el tiempo que estuvo en paradero desconocido. «Esto es lo normal, cuando se trata de líos entre delincuentes», coinciden las distintas fuentes policiales consultadas; un extremo que en este caso resulta especialmente significativo por la humillación pública a la que fue sometido el viernes, a una hora y en un lugar muy poco propicio para este tipo de escarceos.

El planeado asalto a cargo de dos Audi negros robados, modelos Q7 y Q-5, y un Maserati, cuyos ocupantes llegaron a descerrajar una quincena de disparos, supone toda una exhibición de fuerza a ojos del resto de hampones. Ya no solo por la espectacularidad de la acción, en la que dos vehículos le hicieron el 'bocadillo' por delante y un tercero le cerró por detrás (ante la mirada atónita de los numerosos vecinos y viandantes); sino también por hacerlo contra la figura del Niño Juan, un tipo peligroso y temido a partes iguales, pero con fama de traicionar a todo aquel del que se rodea.

Noticia Relacionada Liberan vivo al Niño Juan con signos evidentes de haber sufrido una paliza Aitor Santos Moya El conocido alunicero fue secuestrado en la noche del viernes tras ser embestido por tres coches en plena calle en Carabanchel

De hecho, advierten los investigadores que mejor le conocen, su carrera delictiva le habría granjeado una ristra abultada de enemigos. El sentir general es que este vecino de Orcasitas (Usera) siempre se ha sentido intocable, sin importarle lo más mínimo acabar mal con cualquiera de sus compañeros. Pero no solo eso. Su excesiva confianza le ha llevado a aceptar excentricidades como el encargo de un mafioso asiático para robar en el Palacio de Fontainebleau, un plan por el que iba a recibir junto a su banda 800.000 euros, pero que al final le llevó a pasar dos años en una cárcel francesa y portar al salir una tobillera de geolocalización que le retiraron al terminar la condena.

En la calle

Aquí en España, el más de un centenar de antecedentes que atesora no ha sido obstáculo para que siga haciendo de las suyas, la última conocida en el puente de mayo, cuando fue apresado tras persecución policial en Fuenlabrada, en la que dejó reventados dos coches patrulla. El viernes, subido en un Volkswagen Golf de color negro (cuya titularidad está a nombre de un familiar suyo), trató de resistirse al oscuro destino que sus rivales le habían preparado.

Después de permanecer en un lugar oculto y a merced de sus captores prácticamente un día entero, el Niño Juan regresó magullado a su domicilio, sin que a los agentes les conste que hubiera pasado antes por el hospital. Como adelantó este periódico al confirmar primero su identidad, el Grupo XII de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, experto en secuestros y extorsiones, trabaja con la hipótesis de que todo sea parte de un ajuste de cuentas.