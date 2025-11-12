El robo de un alijo de 1.200 kilos de cocaína, posible móvil del secuestro al Niño Juan en Carabanchel

La Policía Nacional investiga si el alijo de droga del que supuestamente se apoderó Juan María G. P., alias el Niño Juan, y que está detrás del secuestro que sufrió la noche de Halloween en Carabanchel es uno que estaba escondido en Extremadura. ... Fuentes del caso explican a ABC que se manejan informaciones sobre una partida de 1.200 kilos de cocaína sustraídos de una 'guardería' y que estaba en manos de una red de narcotraficantes.

El Grupo XII de Policía Judicial de Madrid, experto en secuestros y extorsiones, no está teniendo colaboración por parte del butronero, un delincuente de Usera con más de 120 reseñas policiales y que se había pasado, según estas informaciones, a los 'vuelcos' (robo de droga a otras bandas). Es más, el Niño Juan ha cogido a toda su familia y se ha marchado del barrio de Almendrales y del de Orcasitas, donde residen la mayoría de sus parientes. Su paradero ahora es desconocido.

Tiene muchísimo miedo y se trabaja con la hipótesis de que los captores amenazaran con matarlos a él y a sus más allegados si no explicaba dónde está la droga que se habría llevado. Ayer, once días después, seguía sin denunciar, ni por la detención ilegal ni por la paliza que sufrió antes de que lo dejaran tirado al día siguiente en la AP-41, que une las provincias de Toledo y Madrid.

Noticia Relacionada La omertá del Niño Juan tras sufrir una paliza a manos de sus secuestradores Aitor Santos Moya El alunicero no ha presentado denuncia ni se ha prestado a colaborar para identificar a sus captores

Esta falta de transparencia no hace más que dificultar las pesquisas, pues Juan María, muy probablemente, sepan quiénes son los que le han puesto precio a su cabeza. Es más, aún resulta llamativo que no lo liquidaran en el secuestro. Lo señalan como el cabecilla de un grupo que recientemente se hizo en una zona cercana a Mérida con 1,2 toneladas de cocaína, que esperaban a ser movidas por sus 'legítimos' propietarios.

Su valor en el mercado callejero, a 60 euros el gramo y habiendo siendo cortada ya, supondría un valor de 72 millones de euros en total. El precio entre narcos es inferior, previo al adulteramiento, de alrededor de 48-50 millones si se vende a unos 40.000 cada kilo. Lo suficiente como para tener muy enfadada a mucha gente.

Juan María G. P., el Niño Juan ABC

El Niño Juan es un ladrón expertísimo y actúa por su cuenta, pero también es contratado como un mercenario por mafiosos, como el chino que le encargó en 2019 el robo de piezas de cerámica china del palacio de Fontainebleau, en la Isla de Francia, por 800.000 euros. Fue arrestado antes de llevarlo a cabo y estuvo dos años en prisión.

Juan María, de 39 años, es conocido por su carácter frío y su baja estatura, apenas 1,68; comenzó a delinquir siendo niño, de ahí el apodo. Los agentes que lo conocen saben de su pericia al volante y en numerosas ocasiones ha arremetido contra ellos, sin miramientos por la vida ajena. Además, en la calle, sus rivales le tienen muchas ganas.