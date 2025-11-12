Suscribete a
El robo de un alijo de 1.200 kilos de cocaína, posible móvil del secuestro al Niño Juan en Carabanchel

El butronero, que se ha esfumado de Madrid habría perpetrado un 'vuelco' en Mérida

Una cuenta pendiente por un robo de droga, principal hipótesis del secuestro del Niño Juan

Carlos Hidalgo

La Policía Nacional investiga si el alijo de droga del que supuestamente se apoderó Juan María G. P., alias el Niño Juan, y que está detrás del secuestro que sufrió la noche de Halloween en Carabanchel es uno que estaba escondido en Extremadura. ... Fuentes del caso explican a ABC que se manejan informaciones sobre una partida de 1.200 kilos de cocaína sustraídos de una 'guardería' y que estaba en manos de una red de narcotraficantes.

