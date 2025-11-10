Suscribete a
José Antonio Zarzalejos: «El presidente es cómo esos jugadores de mus que envidan a grande, a chica y a pares»

«Es imprevisible para sus adversarios mientras ellos son demasiado previsibles»

«Sánchez pasará a la Historia como un caso de demolición implosiva de la democracia»

Entrevista al periodista José Antonio Zarzalejos, exdirector de ABC
Entrevista al periodista José Antonio Zarzalejos, exdirector de ABC
Ana Sánchez

Ana Sánchez

—En tu nuevo libro «La huella de Sánchez» haces un retrato psicológico profundo de Sánchez. ¿Qué rasgos viste cuando fue a comparecer ante el Senado? 

El carácter desafiante. Me recuerda mucho a esos jugadores de mus que lanzan órdagos a grande, ... chica y pares. Cuando se piensa que está a la defensiva, está a la ofensiva y al revés. Imprevisible para sus adversarios pero éstos son demasiado previsibles. Lo que ocurrió en el Senado es que en vez de encontrarse con un señor que le diese los buenos días, utilizase la técnica de la ironía, la implicación de su hermano, de su mujer en hechos que están siendo investigados por la justicia, la ineptitud de quien nombra a dos secretarios de Organización de su partido, que están uno en la cárcel y otro en las puertas de la cárcel, nos encontramos con un interrogatorio bronquista, sin clase, sin técnica jurídica, sin técnica dialéctica. Y en eso siempre el que desafía gana

