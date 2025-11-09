Suscríbete a
Muere una persona en el incendio de una casa en Dos Hermanas
Congreso del PP-A
Juanma Moreno: «La privatización es la gran mentira del PSOE»

Alberto Núñez Feijóo se agarra a la vía andaluza: «Se puede gobernar con serenidad y ser firme y ambicioso»

El presidente del PP nacional señala que «Andalucía es la clave» porque es «la confirmación de que la política puede ser útil, honesta, sensata y transformadora»

Juanma Moreno se consolida como referente del PP nacional frente a las políticas del fango

El presidente confirma a Antonio Repullo como secretario general y refuerza a Romaní y Sanz

Alberto Núñez Feijóo, con Juanma Moreno
Alberto Núñez Feijóo, con Juanma Moreno manuel olmedo
José María Aguilera

José María Aguilera

«Desde que te conocí, sigues siendo el mismo. Con algo menos de timidez, pero Juanma (Moreno), tú no has cambiado. Ha cambiado Andalucía, y a mejor». Alberto Núñez Feijóo abraza al presidente de la Junta, del Partido popular andaluz, y con ese apretón ... se aferra a la vía andaluza como el camino idóneo para alcanzar el Gobierno de España.

Descarga la app