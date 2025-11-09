Alberto Núñez Feijóo se agarra a la vía andaluza: «Se puede gobernar con serenidad y ser firme y ambicioso»

«Desde que te conocí, sigues siendo el mismo. Con algo menos de timidez, pero Juanma (Moreno), tú no has cambiado. Ha cambiado Andalucía, y a mejor». Alberto Núñez Feijóo abraza al presidente de la Junta, del Partido popular andaluz, y con ese apretón ... se aferra a la vía andaluza como el camino idóneo para alcanzar el Gobierno de España.

El PP nacional tiene dos almas, "dos sensibilidades", siempre matizan. Una más dura, agresiva y contundente encarnada por Isabel Díaz Ayuso, y otra más moderada y serena reflejada por Juanma Moreno. En esa fluctuación se maneja aún una formación que no termina de decidirse, probablemente porque no le interesa ya que cada territorio necesita de diversas maneras y ademanes. No obstante, en la ausencia de la presidenta madrileña, y jugando en terreno andaluz, el baile de Feijóo, la yenka a izquierda y derecha, acabó dejando su huella en el sur.

«Andalucía es la clave», destacó el líder popular. «Porque sois la comunidad autónoma más poblada de España, porque está llamada a ser una de las regiones más importantes de Europa, y porque lo que habéis conseguido no lo ha logrado ninguna comunidad autónoma». Y a su forma. «Ha pasado de mirar siempre desde los puestos de abajo, de colista, a mirar de frente. Con respeto y con sentido, por eso avanza. Y Andalucía nos recuerda algo esencial. Se puede gobernar con serenidad y ser ambicioso, ser moderado y tener determinación, que se puede ser firme sin caer en el fanatismo. El entendimiento es justo lo que necesita España, la política responsable y que respeta y que sirva para unir al pueblo«.

Moreno, referente nacional del PP

Un espaldarazo contundente a esa política basada en la moderación con firmeza, alejada de la crispación y profundas batallas ideológicas. «Ser útil», en definitiva. «Hoy no celebramos una continuidad, sino una confirmación de que la política puede ser útil, honesta, sensata y transformadora. De que la buena política da buenos frutos. Este Congreso es la antesala de una victoria de Andalucía«.

Alberto Núñez Feijóo denunció la semana horrible del PSOE, «una vergüenza internacional», que ha visto a su fiscal en el banquillo de acusados, «a un ministro celebrando que en su informe de la UCO no se hable de prostitutas, sólo de mordidas y mentiras», y a la apertura de una pieza para investigar la financiación irregular del partido.

«El listón ético del partido socialista está en el subsuelo», incidió el presidente del PP nacional. «Creen que lo mejor que tienen para Andalucía es la ministra (María Jesús Montero) a la que le pasaron los Eres y los Ábalos por delante y nunca vio nada. Es además la ministra de la mentira de los impuestos. Más de cien veces los ha subido». En el caso del ministro canario Ángel Victor Torres, «es un caso de cese fulminante», pero «¿quién lo va a cesar? ¿El que no sabe si su suegro le pagó la campaña? ¿El que no vio lo que hacían Koldo y Ábalos en el coche? ¿El que no le consta lo que hacía su mujer en Moncloa y dónde estaba escondido su hermano?». Pedro Sánchez no puede hacerlo porque «todos mienten para taparlo a él».

Andalucía, clave para el PP

Feijóo recordó que «en Andalucía también hubo un tiempo en que la corrupción y la degradación moral campaba y Andalucía no se resignó, como no lo hará España. Inició ese cambio y vamos a culminarlo, por eso no se puede romper la estabilidad y lograrlo a la vez en el conjunto del país. Estuvimos a punto y nos quedamos a las puertas». Pese a eso, agradecía el apoyo de militantes, simpatizantes y votantes pues el partido gobierna en el Senado, en la mayoría de municipios, en trece comunidades más Ceuta y Meilla y para el 70% de los ciudadanos. Pero todavía no ha pisado la Moncloa.

El gallego reforzó el mensaje de Juanma Moreno. «No se puede dar un voto por ganado ni un voto por perdido». Arenga a los suyos para que no se confíen ni pierdan la confianza. Y apelando al voto útil. «No hay que dar un voto por ganado, no hay que dar un voto por perdido. Sólo hay un camino para que gobierne el PP y es votar al PP. No hay otro».

Moreno, un compañero y un «amigo»

Para el final de su discurso, preñado de referencias a la cita de este fin de semana en Fibes «uno de los congresos más importantes del Partido Popular», refrendó su buena sintonía con el presidente de la Junta.

«Habla de que conseguí cuatro mayorías absolutas en Galicia, pero no me presenté a la quinta porque este señor, y algún otro, me sacaron de allí para llevarme a Madrid», señalando a Moreno como uno de los responsables de su paso a la política nacional. «En 2015 estuve aquí», recordó. «Juanma no llevaba mucho tiempo de presidente y no era tan conocido como ahora. No ganamos, lo hizo el Partido Socialista y gobernó. Pero yo sí gane, un gran compañero que a partir de entonces se convirtió en un buen amigo. Y eso en política es superior».

«Más allá de lo personal, vi en Juanma sencillez, humildad, vocación y credibilidad. No prometía milagros, sino trabajo. Convertiste una derrota en una mayoría histórica, y sigues siendo el mismo que entonces. Con algo menos de timidez pero más ganas que nunca. Y eso explica tu éxito. No has cambiado tú, ha cambiado Andalucía. Y a mejor».