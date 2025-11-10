Suscribete a
José Antonio Zarzalejos: «Sánchez pasará a la Historia como un caso de demolición implosiva de la democracia»

«Ha achicado el espacio de la Jefatura del Estado y hay un continuo de actos en los que se impide la total extensión de la función del Rey»

«El presidente es cómo esos jugadores de mus que envidan a grande, a chica y a pares»

«El presidente es cómo esos jugadores de mus que envidan a grande, a chica y a pares»

El periodista José Antonio Zarzalejos, exdirector de ABC
El periodista José Antonio Zarzalejos, exdirector de ABC Ángel de Antonio
Ana Sánchez

José Antonio Zarzalejos Nieto (Bilbao, 1954) ha estudiado a fondo el sanchismo. En los últimos siete años ha publicado centenares de artículos analizando cada uno de los pasos del Gobierno nacido de la moción de censura. Todo ese bagaje desemboca en su nuevo libro, « ... La huella de Sánchez» (La Esfera), una radiografía completa de un proceso que el autor cataloga como «destituyente» y que considera el «comienzo del fin» del modelo constitucional de 1978. Periodista con mirada de intelectual, licenciado en Derecho, exdirector de ABC y de El Correo, Zarzalejos ofrece datos muy relevantes especialmente en dos aspectos: el retrato psicológico del presidente del Gobierno y su relación con el Rey.

