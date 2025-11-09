Puigdemont defiende la ruptura con el PSOE apelando al «que os zurzan» de Trias

Las críticas por la decisión de Junts de romper con el PSOE no gustan al expresidente de la Generalitat. En este sentido, Carles Puigdemont culpa a la «maquinaria de propaganda socialista y de medios subvencionados por los socialistas» de haberse puesto «a velocidad ... de campaña electoral» y con una diana, Junts. «La diana, está claro, somos nosotros. Solo hay que ver con qué intensidad y con qué fruición llenan de críticas desmesuradas las redes y los medios afines, gente que hace cuatro días alababa el «sentido de estado» por haber hecho presidente Pedro Sánchez», ha expuesto Puigdemont en un apunte en X.

En una reivindicación de su estrategia, Puigdemont señala que si a la defensa de los intereses catalanes «se avienen los partidos españoles, ya hemos probado que éramos capaces de proponer acuerdos ambiciosos; la oportunidad de demostrarlo ya se la dimos». «Nosotros cumplimos, pero las palancas del poder son todas exclusivamente en sus manos. Y si no las usan, ya lo saben: lo que les dijo Xavier Trias cuando el PSC y los Comunes votaron con el PP para impedir que fuera el alcalde de Barcelona después de haber ganado las elecciones», señala Puigdemont en una alusión al «que os zurzan» que espetó el citado Trias durante el pleno en el que Jaume Collboni (PSC) fue elegido alcalde gracias al apoyo de Comunes y el PP.

«Ciertamente, no son los únicos que nos ponen en el centro de sus críticas; de hecho, hay una sospechosa coincidencia con otros espacios políticos con quienes comparten la misma obsesión», prosigue el expresidente, que recuerda que a Madrid «no hemos ido nunca a hacer amigos ni a hacer de catalanes tan simpáticos 'que-no-parecen-catalanes'».