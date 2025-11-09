Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Ayuso, evacuada en ambulancia tras sufrir una leve indisposición durante la misa del día de la Almudena
Directo
Clausura del Congreso del PP andaluz con la intervención de Feijóo

Puigdemont defiende la ruptura con el PSOE apelando al «que os zurzan» de Trias

El expresidente de la Generalitat recuerda que no han ido a Madrid a «hacer amigos o a hacerse el simpático»

Junts mantiene 60 pactos municipales con el PSC a pesar de la ruptura

Puigdemont, durante una reunión de su partido en Perpiñán
Puigdemont, durante una reunión de su partido en Perpiñán efe

E. A.

Barcelona

Las críticas por la decisión de Junts de romper con el PSOE no gustan al expresidente de la Generalitat. En este sentido, Carles Puigdemont culpa a la «maquinaria de propaganda socialista y de medios subvencionados por los socialistas» de haberse puesto «a velocidad ... de campaña electoral» y con una diana, Junts. «La diana, está claro, somos nosotros. Solo hay que ver con qué intensidad y con qué fruición llenan de críticas desmesuradas las redes y los medios afines, gente que hace cuatro días alababa el «sentido de estado» por haber hecho presidente Pedro Sánchez», ha expuesto Puigdemont en un apunte en X.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app