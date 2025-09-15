La negativa del PSOE a citar a Sánchez bloquea la comisión de la dana en el Congreso

Las distintas fuerzas políticas de la izquierda han protagonizado este lunes un cruce de acusaciones a cuenta del bloqueo de la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso de los Diputados. El punto de fricción: si citan ya o no al ... presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a lo que el PSOE se niega.

Pese a que se aprobó su creación el 13 de marzo, la comisión presidida por la socialista valenciana Carmen Martínez todavía no tiene un plan de trabajo definido para iniciar las sesiones seis meses después. Sin citarla directamente, la ministra de Ciencia y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant ha responsabilizado de ello a la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, y le ha pedido que haga «caso a lo que piden las víctimas», que «tienen muy claro quién quieren que vaya a declarar y quién no es necesario», ha aseverado.

En ese sentido, en declaraciones en las Cortes Valencianas, ha reclamado «no desviar el foco» cuando «la nefasta gestión de la dana tiene un responsable: Carlos Mazón y el gobierno valenciano del PP». A juicio de Morant, deben comparecer la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, o el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, así como la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón el día de la tragedia. Es decir, todos menos Sánchez.

Los socialistas consideran que citar al presidente supondría equiparar su gestión a la del 'barón' popular, cuya comparecencia se fijaría -si las sesiones comienzan a finales de septiembre como se proyecta- tras arrancar con las de las asociaciones de afectados por la barrancada. En el calendario, una fecha clave: el primera aniversario de la tragedia con 229 muertos.

Este debate ya propició la ruptura de Compromís en la Cámara Baja cuando Sumar se negó a incluir a Sánchez entre los comparecientes, algo que desde el grupo de Yolanda Díaz consideran que puede hacerse más adelante. Los dos diputados de Compromís en el Congreso -Alberto Ibañez (Iniciativa) y Águeda Micó (Més) tomaron entonces caminos separados. Mientras el primero quedó bajo el paraguas de Sumar, Micó -que recela de las promesas de los grupos en el Gobierno central- pasó al Grupo Mixto.

Y su postura, de acuerdo con declaraciones remitidas a los medios tras las palabras de Morant, sigue siendo la misma. El PSOE «tiene la presidencia de esa comisión y, por tanto, son los únicos que la están bloqueando porque lo que no quieren es que vaya el presidente Pedro Sánchez», ha apuntado Micó. Considera que deben comparecer «todos y todas los que han tenido algún tipo de responsabilidad en lo que ha pasado o tienen la responsabilidad de hacer que eso no vuelva a pasar». «Por tanto, queremos que vayan Mazón y también que vaya Sánchez, obviamente», ha recalcado.

Misma posición que defiende Podemos: que se cite a representantes de ambas administraciones. Su coordinadora en la Comunidad Valenciana, María Teresa Pérez, también ha ha preguntado a Morant «por qué Sánchez no quiere dar la cara» y ha llamado a «dejar las luchas bipartidistas y los intereses electorales a un lado por decencia y por respeto a las víctimas».

«La gente también sintió abandono por un Gobierno central que tardó demasiado en reaccionar ante la incompetencia y la irresponsabilidad del PP valenciano», ha argumentado.