Un cámara de Emergencias también grabó «recursos periodísticos» en el Cecopi de la dana

El equipo de la televisión pública valenciana À Punt no fue el único que grabó imágenes de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre, día de la dana con 229 muertos en la provincia de Valencia. Un operador ... de cámara de Emergencias de la Generalitat también tomó imágenes durante el encuentro del órgano que dirigía la crisis.

Una de las acusaciones populares -Acció Cultural- en la causa judicial abierta sobre la gestión de la barrancada ha solicitado que se incorpore al procedimiento todo el material que obre en poder del Gobierno autonómico de Carlos Mazón. Cuestionado este lunes sobre este asunto, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha señalado que, si la juez pidiese esos «recursos periodísticos», su departamento mostrará «máxima transparencia y colaboración».

Todo ello a raíz del vídeo del Cecopi con el audio inédito emitido el pasado miércoles por RTVE, en el que se podía ver a un trabajador, ataviado con un chaleco rojo, grabando imágenes desde distintos ángulos. Un archivo que formaba parte de un 'mudo' registrado por À Punt -una práctica periodística habitual en la que el medio se compromete a obtener imágenes como recurso y a no emitir el audio- y ofrecido a otras televisiones sin el sonido ambiente.

Su emisión en RTVE, más de diez meses después de la tragedia, reveló que en el vídeo podía escucharse a la entonces consellera responsable de emergencias Salomé Pradas -investigada en la causa- dando instrucciones a las 19 horas sobre el mensaje ES-Alert que se envió a la población a las 20.11h. En su comparecencia judicial, Pradas aseguró que los técnicos se habían encargado de ese texto.

En un auto fechado el viernes, la magistrada de Catarroja requirió a RTVE una copia de la grabación y pidió a la dirección de À Punt que manifestara si mantenía el ofrecimiento de aportar grabaciones de la cobertura de la dana. En su escrito, subrayó la relevancia del audio en la causa ante la «gravedad de los hechos» y al girar entorno al objeto de la investigación: el aviso a la población para que pudiera protegerse.

Apuntó, además, que el audio «contradice» declaraciones prestadas en sede judicial y que no consta en el procedimiento ningún documento o acta del Cecopi, pues en marzo la Generalitat justificó que, dado que no era un órgano colegiado, no se disponía de la figura del secretario para realizarla.

La filtración del 'mudo', a los tribunales

En paralelo, la dirección de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) ha anunciado que interpondrá acciones legales ante el juzgado al considerar una «sustracción» la filtración del 'mudo', «siguiendo las indicaciones de sus servicios jurídicos».

En un comunicado, la entidad pública explica que «está recabando toda la información necesaria» y «pretende depurar responsabilidades por lo que considera un hecho muy grave» que «ha puesto en cuestión la profesionalidad de los trabajadores de À Punt y la credibilidad de la cadena en este asunto».

Fuentes de la radiotelevisión valenciana consultadas por ABC consideran muy difícil que pueda señalarse al responsable de la filtración, pues el bruto ha estado a disposición de todos los trabajadores en su sistema desde aquella fatídica jornada.

En otro escrito, también sobre esta cuestión, la Unió de Periodistes ha mostrado su apoyo «a los y las profesionales de À Punt que, según nos trasladan, están siendo sometidos a presiones por parte de la dirección después de la publicación del audio».

«Reivindicamos que el compromiso con la verdad está por encima de cualquier otra norma, tal como recoge el Código Deontológico de la profesión periodística. En este sentido, el punto 3 del Código Deontológico, que regula el secreto profesional, estipula que este podrá ceder "excepcionalmente en el supuesto que conste que la fuente ha falseado de manera consciente la información"», aseveran.