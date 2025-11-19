Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temperaturas invernales

Mercadona busca personal para obras y reformas en supermercados con sueldos de hasta 3.600 euros

La cadena de distribución presidida por Juan Roig ofrece contrato fijo y requiere para el puesto tanto estudios FP como grados universitarios

Mercadona busca personal para trabajar en almacén tres días a la semana por 1.280 euros más complementos

Imagen de archivo tomada en un supermercado de Mercadona
Imagen de archivo tomada en un supermercado de Mercadona JUAN CARLOS SOLER
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mercadona busca personal para gestionar obras y reformas en sus supermercados ubicados por todo el territorio nacional, puestos para los que ofrece contrato fijo, así como sueldos por encima de los 3.000 euros y servicio médico interno.

Mercadona quiere contratar a ... responsables de Gestión de Obras y Reformas, a los que asegura ofrecer «un entorno de trabajo desafiante, oportunidades de desarrollo profesional y la posibilidad de contribuir al éxito de su equipo de mantenimiento». Algunas de las vacantes se encunetran en la provincia de Valencia. En concreto, en 23 localidades diferentes, que se pueden consultar en este enlace.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app