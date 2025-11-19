Mercadona busca personal para obras y reformas en supermercados con sueldos de hasta 3.600 euros

Mercadona busca personal para gestionar obras y reformas en sus supermercados ubicados por todo el territorio nacional, puestos para los que ofrece contrato fijo, así como sueldos por encima de los 3.000 euros y servicio médico interno.

Mercadona quiere contratar a ... responsables de Gestión de Obras y Reformas, a los que asegura ofrecer «un entorno de trabajo desafiante, oportunidades de desarrollo profesional y la posibilidad de contribuir al éxito de su equipo de mantenimiento». Algunas de las vacantes se encunetran en la provincia de Valencia. En concreto, en 23 localidades diferentes, que se pueden consultar en este enlace.

Mercadona ofrece a los candidatos formación continua y crecimiento profesional, buen ambiente de trabajo y seguridad laboral, así como estabilidad y cultura de equipo, servicio médico propio y trabajar en oficinas innovadoras y colaborativas.

MÁS INFORMACIÓN Mercadona revela el origen de las naranjas que venderá este año en sus supermercados

Para este puesto, Mercadona pide diferentes tipos de formaciones, tanto de grado superior como universitario. A continuación se detallan los diferentes estudios en FP que pueden cursar a tal trabajo:

-Técnico Superior en Construcciones Metálicas

-Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas

-Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico

-Título Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios

-Técnico en Construcción

-Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción

-Técnico Superior en Proyectos de Edificación

-Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil

-Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización

Además, también ser compatibles con el trabajo de Mercadona los siguientes estudios universitarios:

Grado Universitario:

- Ingeniería Civil.

- Arquitectura Técnica y Edificación.

- Ingeniero de la Edificación.

- Ingeniería Mecánica.

- Fundamentos de Arquitectura.

- Ingeniería Civil en Construcciones Civiles.

- Ingeniería Civil y Territorial.

- Estudios de Arquitectura.

- Ingeniería Mecánica.

- Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.

- Ingeniería de la Energía.

- Ingeniería Eléctrica.

Sueldo y funciones en Mercadona

Además de estos estudios, Mercadona también valora la experiencia como jefe de obra, además del liderazgo y la capacidad de comunicación, siendo requisito indispensable también poseer carné de conducir, vehículo propio y disponibilidad para viajar con frecuencia.

Mercadona ofrece un contrato fijo de 40 horas a la semana con una retribución anual en función de la experiencia entre 28.842 a 43.784 euros. O lo que es lo mismos, sueldos mensuales que pueden superar los 3.500 euros.

Respecto a las funciones a desempeñar, este puesto de Mercadona contempla planificar y coordinar reparaciones y reformas en tiendas e instalaciones; supervisar y certificar la correcta ejecución de los trabajos; gestionar pedidos de materiales con proveedores internos y externos; asegurar que los proveedores cumplan con las normas establecidas; coordinar equipos y trabajos para minimizar tiempos y molestias; y gestionar documentación.

Todas estas ofertas de Mercadona se pueden consultar en su Portal de Empleo, donde los aspirantes se pueden crear un perfil y cursar solicitud para los trabajos que desee. De hecho, es la única fórmula para entrar a trabajar a la compañía presidida por Juan Roig, ya que no recoge currículums en sus tiendas de manera presencial.