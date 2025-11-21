Mercadona anuncia fechas para encargar menús de Navidad: los platos preparados que vende para Nochebuena y Nochevieja

La cadena de distribución de Juan Roig ofrecerá este año su ya tradicional surtido de canapés, compuesto por siete tipos de tartaletas (rellenas de langostino al ajillo, sobrasada con miel y piñones, crema de foie y manzana caramelizada con huevo hilado, crema de mejillón en escabeche, crema queso de cabra y cebolla caramelizada, queso stilton y crispy de mango, y crema de queso trufado y cecina) y dos variedades de rollitos de pan de molde (rellenos de surimi y langostino, y salmón ahumado con crema de queso blanco).
A ello se sumará, dentro de las opciones de platos fríos, la ensaladilla de marisco elaborada a base de bocas de mar, merluza, langostinos, mayonesa y huevo hilado, según han confirmado desde Mercadona
Completan el surtido navideño los platos calientes, compuesto por el muslo de pollo relleno de carne picada de pollo, ciruelas, foie, chalotas, panceta y trufa, acompañado de puré de patata trufado; la carrillada guisada con patatas asadas y cebollitas confitadas; la paletilla de cordero lechal con patatas panaderas y cebollitas confitadas; y un cuarto de cochinillo asado también con patatas panaderas y cebollitas confitadas.
Además, en algunas tiendas de la Comunidad Valenciana, la compañía ofrecerá también mini tortillas de patata, disponibles con tres tipos diferentes de relleno: cebolla caramelizada, sobrasada con miel y queso de cabra; lascas de grana padano y cecina; y boletus, trufa y carrillada. más información sobre fechas, se debe consultar disponibilidad en cada tienda de Mercadona
