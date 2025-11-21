Suscribete a
Mercadona anuncia fechas para encargar menús de Navidad: los platos preparados que vende para Nochebuena y Nochevieja

La cadena de distribución ofrecerá surtido de canapés, ensaladilla de marisco, carrillada guisada, paletilla de cordero lechal, cochinillo asado y muslo de pollo relleno con salsa de trufa

Imagen de una sección de Listo para Comer en un supermercado de Mercadona
David Maroto

Valencia

La sección 'Listo para Comer' de Mercadona se prepara para atender las demandas de sus clientes una Navidad más, con una amplia selección de platos que garantizarán un sabor más tradicional y casero para tales entrañables fechas. A partir del próximo lunes ... 24 de noviembre y hasta días previos a Nochebuena y Nochevieja se podrán realizar los encargos en cualquier tienda que disponga de esta sección.

