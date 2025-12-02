Mercadona busca personal sin experiencia para hacer pan por 2.280 euros más complementos
La cadena de distribución ofrece empleos en sus bloques logísticos ubicados por toda España
Mercadona confirma cambios en los horarios de sus supermercados a partir del lunes 1 de diciembre
Valencia
Mercadona busca personal para trabajar como operario de producción en sus fábricas de panes y no pide experiencia alguna, ya que la formación corre a cargo de la empresa. El contrato, según especifica en su Portal de Empleo, es fijo y contempla complementos ... por nocturnidad o festivo.
La cadena de distribución valenciana, líder en el sector alimentario, oferta diferentes trabajos dentro de sus bloques logísticos y uno de ellos es fabricar el pan que después llega cada día a sus más de 1.600 supermercados situados por toda España.
Para tal puesto, Mercadonano pide experiencia y ofrece formación remunerada, proyección laboral dentro de la empresa y disponer de un calendario anual indicando días de trabajo, vacaciones y libranzas conocidas.
Mercadona ofrece para el puesto de operario en su fábrica de pan un contrato de 40 horas a la semana, repartidas en cinco o seis días con turnos fijos de mañana, tarde o noche. La retribución mensual bruta con progresión salarial es de 1.685 a 2.280 euros.
Sin embargo, Mercadona podría elevar esa cifra, puesto que añade compensaciones o complementos por nocturnidad y/o festivo en caso de aplicarse. En cuanto a las tareas, el trabajador desempeñará funciones en la cadena de producción garantizando la calidad y seguridad alimentaria del pan para el envío posterior a los supermercados.
Todos los trabajos que ofrece Mercadona se pueden consultar de manera actualizada en su Portal de Empleo. Además, es necesario que los interesados se creen un perfil y se postulen al que deseen, puesto que es la única forma de entrar a trabajar a la compañía presidida por Juan Roig, ya que no recoge currículums de manera presencial en tiendas.
