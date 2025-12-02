Mercadona busca personal sin experiencia para hacer pan por 2.280 euros más complementos

Mercadona busca personal para trabajar como operario de producción en sus fábricas de panes y no pide experiencia alguna, ya que la formación corre a cargo de la empresa. El contrato, según especifica en su Portal de Empleo, es fijo y contempla complementos ... por nocturnidad o festivo.

La cadena de distribución valenciana, líder en el sector alimentario, oferta diferentes trabajos dentro de sus bloques logísticos y uno de ellos es fabricar el pan que después llega cada día a sus más de 1.600 supermercados situados por toda España.

Para tal puesto, Mercadonano pide experiencia y ofrece formación remunerada, proyección laboral dentro de la empresa y disponer de un calendario anual indicando días de trabajo, vacaciones y libranzas conocidas.

Mercadona ofrece para el puesto de operario en su fábrica de pan un contrato de 40 horas a la semana, repartidas en cinco o seis días con turnos fijos de mañana, tarde o noche. La retribución mensual bruta con progresión salarial es de 1.685 a 2.280 euros.

Mercadona ofrece sueldos de 2.280 euros

Sin embargo, Mercadona podría elevar esa cifra, puesto que añade compensaciones o complementos por nocturnidad y/o festivo en caso de aplicarse. En cuanto a las tareas, el trabajador desempeñará funciones en la cadena de producción garantizando la calidad y seguridad alimentaria del pan para el envío posterior a los supermercados.

Todos los trabajos que ofrece Mercadona se pueden consultar de manera actualizada en su Portal de Empleo. Además, es necesario que los interesados se creen un perfil y se postulen al que deseen, puesto que es la única forma de entrar a trabajar a la compañía presidida por Juan Roig, ya que no recoge currículums de manera presencial en tiendas.