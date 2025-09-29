La exdirectora del CNI recuerda que está sometida al deber de reserva y no puede declarar por el caso Pegasus

La exdirectora del CNI Paz Esteban ha recordado este lunes que está sometida al deber de secreto y reserva profesional, y por ello no puede revelar nada de lo que haya conocido a razón de su cargo. Así lo ha explicado ante la ... titular del Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona tras haber sido citada como investigada por el por el presunto espionaje con Pegasus a los cargos de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba. Esteban, que ha comparecido por videoconferencia desde Madrid durante escasos 5 minutos, no puede revelar ningún tipo de información a la que tuviese acceso como máxima responsable de la Inteligencia española ya que, de ser así, incurriría en un delito de revelación de secretos. Para poder declarar ante la juez, tendría que contar con la autorización del Gobierno, algo que no ha ocurrido.

Es más, el Consejo de Ministros tampoco ha ordenado, hasta la fecha, desclasificar documentos relativos a la supuesta monitorización con el programa israelí a dirigentes independentistas, tal y como solicitó el abogado de ERC, Andreu Van den Eynde, y reclamó la instructora. En cuanto al deber de secreto y reserva profesional, así lo recoge el artículo 75 del Real Decreto 240/2013, de 5 de abril, del Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia.

Dicho estatuto recoge que «el personal del CNI estará obligado a guardar el secreto profesional sobre las actividades» del Centro, así como «sobre las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las materias» clasificadas. El incumplimiento de dicho deber, «aún en el caso de haber perdido la condición de personal estatutario», daría lugar a la correspondiente responsabilidad penal que determinen los órganos judiciales competentes, sin perjuicio de su consideración como infracción disciplinaria.

Igualmente, el personal del CNI deberá guardar la debida reserva y sigilo profesional respecto de aquellos hechos o informaciones no clasificados de los que haya tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones o por razón de su cargo.

Hasta el momento, Esteban está investigada en cuatro causas diferentes por la presunta monitorización de los dispositivos de políticos independentistas con el 'software' israelí. Además de la de Jové y Riba, también la del expresidente catalán Pere Aragonès, que contó con la autorización del Tribunal Supremo, la de el exdiputado en el Parlamento Europeo Jordi Solé y la del abogado de Esquerra Republicana, Andreu Van den Eynde.

La semana pasada, otro juzgado de Barcelona admitió a trámite la primera querella contra dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje con Pegasus. La queja por revelación de secretos y acceso ilegal a sistemas informáticos, también dirigida contra el CNI, la formalizaron cinco empresarios y desarrolladores de programas, investigados por el caso 'Tsunami'. Primero la presentaron ante la Audiencia Nacional, que la inadmitió, al considerar que los hechos denunciados no son de su competencia, y apuntó así que correspondería investigarlos a un juzgado ordinario donde residen las víctimas de los «supuestos ataques».

Así, Instrucción 2 de Barcelona la admitió finalmente a trámite «pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de presuntos delitos». Así consta en el auto, que acordó la incoación de diligencias previas, así como la práctica de cuantas fuesen necesarias para «esclarecer los hechos relatados» en la misma. La queja se dirige contra los exdirectores generales del Instituto Armado Félix Azón y María Gámez, así como contra la exdirectora del CNI Paz Esteban y los dueños de Pegasus y de otro programa espía, Candiru.