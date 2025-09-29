Suscribete a
ABC Premium
Directo
Suspendido el acto de apertura de las universidades con el Rey

ante la juez

La exdirectora del CNI recuerda que está sometida al deber de reserva y no puede declarar por el caso Pegasus

Un juzgado de Barcelona imputó Paz Esteban tras la denuncia de los republicanos Josep Maria Jové y Diana Riba, pero la antigua máxima responsable de la Inteligencia española no puede revelar nada de lo que haya conocido en razón de su cargo

Un juzgado de Barcelona admite la primera querella contra la Guardia Civil por el espionaje con Pegasus

Sigue en directo la última hora de temporal de lluvias torrenciales en Valencia, Castellón, Tarragona y resto de España

La exdirectora del CNI Paz Esteban
La exdirectora del CNI Paz Esteban EFE
Elena Burés

Elena Burés

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La exdirectora del CNI Paz Esteban ha recordado este lunes que está sometida al deber de secreto y reserva profesional, y por ello no puede revelar nada de lo que haya conocido a razón de su cargo. Así lo ha explicado ante la ... titular del Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona tras haber sido citada como investigada por el por el presunto espionaje con Pegasus a los cargos de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba. Esteban, que ha comparecido por videoconferencia desde Madrid durante escasos 5 minutos, no puede revelar ningún tipo de información a la que tuviese acceso como máxima responsable de la Inteligencia española ya que, de ser así, incurriría en un delito de revelación de secretos. Para poder declarar ante la juez, tendría que contar con la autorización del Gobierno, algo que no ha ocurrido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app