ERC aplaza su ley para recaudar todo el IRPF para mantener viva la negociación sobre la nueva financiación

En contraste con Junts, los de Junqueras mantienen abiertos los canales con el PSOE

El paso dado por los republicanos llega cuando Hacienda y Generalitat ultiman el esquema de la propuesta

Junqueras, en una comparecencia en la sede de su partido
Junqueras, en una comparecencia en la sede de su partido pep dalmau
Àlex Gubern

Barcelona

Gesto de ERC para mantener la negociación sobre la nueva financiación autonómica abierta. A la vez que el Ministerio de Hacienda y la Generalitat de Salvador Illa filtraban hace pocas semanas que prácticamente tenían cerrado el nuevo esquema -en el que cuestiones como el principio de ordinalidad ... o la gestión exclusiva de los grandes impuestos como el IRPF por parte catalana habrían quedado fuera de la propuesta, tal y como informó ABC-, Esquerra ha anunciado hoy que aplaza al próximo periodo de sesiones, en 2026, el debate en el Congreso sobre su proposición de ley para que las comunidades autónomas puedan recaudar el IRPF.

