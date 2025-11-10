ERC aplaza su ley para recaudar todo el IRPF para mantener viva la negociación sobre la nueva financiación

Gesto de ERC para mantener la negociación sobre la nueva financiación autonómica abierta. A la vez que el Ministerio de Hacienda y la Generalitat de Salvador Illa filtraban hace pocas semanas que prácticamente tenían cerrado el nuevo esquema -en el que cuestiones como el principio de ordinalidad ... o la gestión exclusiva de los grandes impuestos como el IRPF por parte catalana habrían quedado fuera de la propuesta, tal y como informó ABC-, Esquerra ha anunciado hoy que aplaza al próximo periodo de sesiones, en 2026, el debate en el Congreso sobre su proposición de ley para que las comunidades autónomas puedan recaudar el IRPF.

La decisión es una forma de ganar tiempo y dilatar plazos, un paso pactado entre ERC y el Gobierno, que de esta forma parece aplazar la urgencia con que hace pocas semanas dibujaba el calendario para la nueva financiación para ir a un plazo más abierto, con lo que, entre otras virtudes para sus intereses electorales, el debate ya no lo protagonizaría la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y futura candidata del PSOE a la presencia andaluza.

El objetivo de aplazar la proposición de ley, tal y como ha anunciado hoy el vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, es seguir negociando. El portavoz republicano ha sostenido que, en este momento, la negociación de financiación está avanzando, y consideran que llevar a debate la proposición sobre la recaudación del IRPF a la Cámara baja «distorsiona» estas conversaciones. Gobierno y ERC reconducen pues una negociación que hace pocas semanas parecía rota, y en la que la proposición de ley de los republicanos ahora aplazada era una forma de presionar y advertir los republicanos que sin acuerdo previo cualquier propuesta estaba condenado al fracaso.

«En estos momentos se está negociando, se está avanzando. Entendemos que podemos llegar a un buen puerto, y creemos que este debate no toca ahora, sino que tocará más adelante», ha subrayado el portavoz republicano, que ha explicado que aplazan el debate al próximo periodo de sesiones que comenzará en febrero.

También ha afirmado que la negociación de financiación avanza correctamente: «Antes de finales de año deberíamos tener respuestas», aunque ha señalado que prefieren no fijar calendarios, al ser preguntado por cuándo podría convocar el Gobierno un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para presentar el nuevo modelo de financiación.

La posición de ERC contrasta con la información que se trasladaba a este diario de fuentes conocedoras, señalando que la estructura básica del sistema está definida y que de lo que se trata ahora es de cerrar el acuerdo político sobre la base de dos alternativas, bien presentar una propuesta ya articulada y prácticamente cerrada o bien un planteamiento de líneas generales más abierto a una eventual negociación.

Desde ERC se reconoce que a quien más interesa un calendario más dilatado es a los socialistas, tanto el PSC porque quiere tener Presupuestos de la Generalitat, como el de la vicepresidenta del Gobierno y ministra María Jesús Montero, que saldrá del Ejecutivo para ser candidata del PSOE en las elecciones andaluzas.

El paso dado por ERC contrasta con el de Junts, que ha roto su acuerdo político de base con el PSOE. Para los republicanos, «la gesticulación tiene las patas muy cortas»: «No entenderíamos que ningún partido catalán, ningún partido nacional, vote en contra de intereses del país».

Noticia Relacionada ERC considera que el bloqueo de Junts en el Congreso beneficia su posición Daniel Tercero Los de Junqueras no cambiarán la estrategia de socio «fiable» con el PSOE, a pesar de la ruptura de Puigdemont

Por otra parte, el portavoz republicano ha explicado en declaraciones recogidas por Ep que este martes sí presentarán en el Congreso la proposición de ley para desincentivar la compra especulativa de vivienda: «No puede ser que quien acumula para enriquecerse pague igual que quien tiene un piso o dos pensados para la familia o que los han conseguido con los ahorros de su trabajo».

Ha apostado por una fiscalidad progresiva, ha detallado que esta iniciativa tiene como objetivo la compra de los fondos de inversión extranjeros, y ha añadido que «ningún partido catalán puede votar en contra de una propuesta que se pone al lado de las familias», en alusión velada a Junts.