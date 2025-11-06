Hacienda cierra con Illa los últimos flecos de su propuesta de financiación autonómica a espaldas de las CC.AA. del PP

El Ministerio de Hacienda y la Generalitat de Cataluña mano a mano, ya sin ERC, pulen estos días los últimos flecos de lo que será la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que el Gobierno pondrá sobre la mesa en los próximos ... días. La estructura básica del sistema está definida, según ha podido saber ABC de fuentes conocedoras de la negociación, y la negociación a estas alturas es básicamente política, en torno a si presentar una propuesta ya articulada y prácticamente cerrada o bien un planteamiento de líneas generales más abierto a una eventual negociación.

Todo esto se está decidiendo de espaldas a la docena de gobiernos autonómicos controlados o respaldados por el PP, en los que vive el 70% y más del 75% de los ciudadanos de autonomías de régimen común. Fuentes de las autonomías del PP confirman que no han tenido ningún contacto con Hacienda en torno a la financiación autonómica desde la reunión del pasado 12 de febrero del Comité Técnico Permanente de Evaluación para hablar del reajuste de la población ajustada.

El encuentro, que fue la previa de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que el Gobierno aprobó la absorción de la deuda autonómica y las comunidades autónomas del PP abandonaron la reunión por no abordarse la reforma del modelo de financiación, no consiguió grandes avances, ya que las posiciones de las diferentes autonomías respecto al supuesto documento de consenso planteado por el Gobierno seguían muy distantes.

Desde entonces han transcurrido ocho largos meses de apagón informativo en los que, por el contrario, las negociaciones entre Hacienda y la Generalitat han avanzado hasta el punto de que cuestiones como el principio de ordinalidad o la gestión exclusiva de los grandes impuestos como el IRPF por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña se han caído ya de la ecuación. El plan del Gobierno es plantear su propuesta en el próximo Consejo de Política Fiscal.

Fuentes de las autonomías gobernadas por el PP avanzan que no van a entrar en una negociación política en torno a las líneas maestras del modelo de financiación si antes no se resuelven las cuestiones técnicas pendientes como por ejemplo la nueva ponderación que se va a dar a la población ajustada para determinar el nuevo reparto de fondos entre las comunidades autónomas.