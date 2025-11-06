Suscribete a
Hacienda cierra con Illa los últimos flecos de su propuesta de financiación autonómica a espaldas de las CC.AA. del PP

Consejeros del PP denuncian que llevan ocho meses sin recibir información alguna sobre la reforma por parte del Gobierno

Junqueras carga contra Montero por negarse a incluir la ordinalidad en la financiación catalana

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con Salvador Illa en la Feria de Abril
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con Salvador Illa en la Feria de Abril ABC
Bruno Pérez

El Ministerio de Hacienda y la Generalitat de Cataluña mano a mano, ya sin ERC, pulen estos días los últimos flecos de lo que será la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que el Gobierno pondrá sobre la mesa en los próximos ... días. La estructura básica del sistema está definida, según ha podido saber ABC de fuentes conocedoras de la negociación, y la negociación a estas alturas es básicamente política, en torno a si presentar una propuesta ya articulada y prácticamente cerrada o bien un planteamiento de líneas generales más abierto a una eventual negociación.

