Suscribete a
ABC Premium

ERC considera que el bloqueo de Junts en el Congreso beneficia su posición

Los de Junqueras no cambiarán la estrategia de socio «fiable» con el PSOE, a pesar de la ruptura de Puigdemont

Sánchez renuncia a presentar los Presupuestos este año tras el órdago de Junts

Oriol Junqueras y Gabriel Rufián, durante una rueda de prensa en la sede de ERC, el mes de septiembre de este año
Oriol Junqueras y Gabriel Rufián, durante una rueda de prensa en la sede de ERC, el mes de septiembre de este año Efe
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«No va a cambiar nada en la estrategia de ERC. Nunca vamos a votar en contra de los intereses de los catalanes para fastidiar a Sánchez. A esto, nosotros no jugamos». Con estas palabras, fuentes de la dirección de ERC consultadas por ABC descartaban, ... este viernes, que los últimos movimientos de Junts, ruptura de la negociación con los socialistas y bloqueo de la capacidad legislativa del Gobierno en el Congreso, vayan a mover a los de Oriol Junqueras en su estrategia de «socio fiable» y, hasta cierto punto, «previsible».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app