El ADN acaba con la impunidad del asesinato de Helena Jubany

Casi 24 años después del crimen de la joven bibliotecaria en Sabadell, las muestras localizadas en su jersey permitirán sentar en el banquillo a los sospechosos de matarla

Caso Jubany: la juez reabre la investigación contra una sospechosa del asesinato de Helena

Helena Jubany
Helena Jubany ABC
Barcelona

Las muestras de ADN localizadas en el jersey que Helena Jubany llevaba el día que la asesinaron, el 2 de diciembre de 2001 en Sabadell (Barcelona), permitirán sentar en el banquillo a los sospechosos de haber perpetrado el crimen, casi 24 años ... después. Localizar el material genético no fue posible en su época, cuando los investigadores sólo encontraron restos de la propia víctima en la prenda. Pero transcurridas más de dos décadas, la Policía Científica ha certificado que parte de este pertenece a quien fuera, ya al inicio de las pesquisas, principal investigado: Santiago Laiglesia, que tendrá que declarar como imputado en las próximas semanas.

