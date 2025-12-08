Los matemáticos salen de las aulas y hacen sus 'cuentas' en la empresa privada

Hasta hace unos años los licenciados en Matemáticas estaban casi siempre predestinados a impartir esa asignatura en las aulas. Pero este escenario ha cambiado últimamente. Tecnología, algoritmos y logaritmos se imponen y les llueven las ofertas de trabajo. Así que estos profesionales ... hacen sus 'cuentas' y números y apuestan mayoritariamente por adentrarse en la empresa privada, con unas condiciones que les resultan «más atractivas» y poder dedicarse a una «matemática más pura». El resultado es que solo los que tienen vocación docente deciden quedarse en las aulas de Secundaria y Bachillerato –en Primaria lo hacen los titulados en Magisterio–.

La principal consecuencia es que escasean los profesores que poseen esa titulación y han pasado a impartir las clases aquellos que tienen formación en Arquitectura o Ingeniería. Eso sí, todos ellos cuentan con un máster en enseñanza que les acerca a «la pedagogía de la asignatura», por lo que desde el ámbito educativo llaman a la calma: el nivel de cara a los contenidos no disminuye porque están «también preparados». Esta ausencia de vocación docente entre los propios matemáticos tiene, además, otro efecto directo en las oposiciones para conseguir una plaza en la enseñanza Secundaria: no se cubren los puestos fijos que se convocan por parte de las administraciones públicas.

En las pruebas celebradas este año, 135 plazas de las 170 que se habían ofertado quedaron desiertas; 127 tampoco se cubrieron con personal fijo en el proceso del ejercicio anterior. Todo lo contrario ocurrió en 2023, cuando se completaron los casi 200 puestos convocados, pero teniendo en cuenta que fueron vía estabilización –el proceso que se utilizó en las administraciones públicas para cumplir con el mandato de reducir la interinidad al 8 por ciento– y no hubo examen práctico para estos aspirantes. En 2021, de nuevo quedaron vacantes casi cien plazas de las más de 200 que se convocaron.

La explicación está, según la Asociación Castellano y Leonesa de Educación Matemática, en que los graduados en esta disciplina tienen ahora salidas laborales «más atractivas a nivel profesional y salarial». La empresa privada relacionada con el Big Data o la Inteligencia Artificial «valora la formación en matemáticas y estadística» y tiene «mayores incentivos laborales y económicos», resumen.

Otro de los motivos está, dicen, en el «progresivo desprestigio» de la docencia. «Socialmente poco reconocida», «con una carga burocrática cada vez mayor» que hace que gran parte del profesorado «sufra estrés» y sin «expectativas de mejoras laborales ni salariales» son aspectos que tampoco ayudan.

Una oposición «difícil»

El modelo de oposición es otro de los obstáculos, detallan tanto desde la asociación como en la sección de enseñanza del sindicato CSIF. Es un sistema «obsoleto» –data de 1993–, lamentan ambos, y no se ha «adaptado» a los cambios en el sistema educativo. Desde la central sindical independiente, Mariano González relata que «el problema es el modelo de examen». Y que la parte práctica es «muy difícil», de las «más duras de España», reconocen también quienes se encargan de formar a los profesionales en el máster de enseñanza de matemáticas que deben cursar todos los profesionales que quieran optar a ser docente de esta asignatura. Es precisamente ahí donde gran parte de los aspirantes –muchos sin una formación matemática pura– caen.

Por ello, González propone «darle una vuelta» al proceso selectivo, sobre todo la parte práctica, de forma que sea «más pedagógica» y adaptada a «lo que se hace en el aula». «Sin olvidarse de las matemáticas, claro, pero más adaptado a la actualidad» para que quizá así consigan cubrirse más plazas fijas y con menos interinidad. Lo que sí han detectado es un «cambio de perfil» en el opositor, dice también la Asociación de Educación Matemática. Ya no salen directos de ese grado o el de Física, como era antes lo más habitual. «Son mayoritariamente de las distintas ingenieras», apuntan.

Insisten en que el nivel de los contenidos no se ha resentido. «Aunque el profesorado no tenga formación inicial idónea para impartir matemáticas, el que sean buenos o malos profesionales no depende de su procedencia, sino de su vocación docente», explican desde la asociación. Además, subrayan que hay profesorado no titulado en la especialidad que «suple las deficiencias con formación permanente, con su gran interés y con trabajo en equipo dentro del centro».

Aunque sean interinos tienen «que tener una acreditación de que pueden impartir los contenidos», relata también Mariano González, desde CSIF, además de cursar el máster de enseñanza obligatorio. Aún así habrá problemas para encontrar sustitutos, auguran. La bolsa de interinos para hacer frente a ausencias o bajas es «escasa». A inicios de diciembre contaba con 70 personas para los centros públicos en una asignatura que tiene un «peso fundamental e importante» en el horario, indica, a la vez que reivindica «más alicientes» para retener a los matemáticos en la docencia.

Pero también la enseñanza concertada se está encontrando con problemas a la hora de lograr profesorado de un área clave en todos los programas académicos. Bruno Castillo es director del Colegio La Visitación de Nuestra Señora de Burgos y coincide en que las dificultades para hallar docentes en este área, –también para el de Física– se han multiplicado desde hace unos años. «Nosotros el curso pasado tardamos un mes en encontrar sustituto para una baja por maternidad porque ni hay personal en las bolsas de empleo», incide. Y para hacer frente a esta escasez tienen que tirar incluso de redes sociales para dar más publicidad a sus ofertas de trabajo y encontrar candidatos para estas plazas. «Matemáticas es una asignatura muy, muy importante. Es una ciencia que está en todo y es una pena que gente preparada no tenga vocación para dar clase», lamenta el director, quien califica la situación como un «problema importante».

Por ello, propone que pudiera haber «más facilidades» para la contratación. En los concertados no se autoriza una sustitución hasta diez días después de una baja, salvo que sea por maternidad, considera. De hecho, hay comunidades autónomas que ya se han dirigido al Ministerio de Educación para reclamar medidas. Madrid ha lanzado recientemente lo que ha denominado Plan de Rescate de las Matemáticas y entre las acciones propuestas están que puedan impartir la asignatura de manera excepcional estudiantes universitarios a partir de tercero del la titulación de Matemáticas e Ingeniería, docentes sin el máster de enseñanza o profesores que ya estén jubilados.

Completos en la universidad

Un planteamiento que rechazan rotundamente desde la Asociación Matemática de Castilla y León por ser, dicen, un «desprestigio» hacia la profesión. «Un docente de matemáticas necesita una formación sólida, no sólo de la materia en sí, sino no también de didáctica y eso requiere tiempo y recursos» para conseguir una «educación de calidad», subrayan.

Mientras, la titulación universitaria vive una época dorada en los últimos tiempos con un incremento importante en la matrícula que le hace completar ya todas sus plazas. Pero no siempre fue así, en el curso 2010-2011 entraban 20 personas, mientras que en el 2024-2025 llegaron a 53 estudiantes, a los que se suman los nueve del doble grado con Informática y los quince del que se cursa conjuntamente con Física. En total, 77 personas saldrán con formación matemáticas de las aulas de la institución académica vallisoletana y otros muchos se quedan fuera. Estas tres titulaciones son de las que tienen las notas de corte más altas para entrar, con más de un 9. Por ello, otra medida que se plantea desde la asociación que agrupa a los docentes es que se «amplíen las plazas».

El escenario ha cambiado, apunta Cesáreo Jesús González, profesor del grado matemático en la Universidad de Valladolid, porque antes se percibía que la titulación «no tenía salidas», pero ahora «encuentran trabajo a toda velocidad» y en los sectores más variopintos. Análisis de datos, inteligencia artificial, consultoras, investigación, banca o automoción son algunos de los sectores que se 'llevan' a los matemáticos A esto ha ayudado la puesta en marcha de los dobles grados, añade. «Habíamos detectado que muchos estudiantes se iban a otras ciudades para cursarlos y era una petición que además atrae a mucha gente», comenta. A la vez que suben las opciones laborales de un grado que se imparte en Castilla y León solo en Valladolid y Salamanca caen los graduados que se matriculan en el máster de enseñanza –de 25 en 2020 a diez en 2025–. «Los que se inscriben es porque tienen clara su vocación», concluye.