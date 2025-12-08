Suscribete a
Un nuevo frente dejará lluvias y viento: la Aemet emite avisos en varias zonas

Los matemáticos salen de las aulas y hacen sus 'cuentas' en la empresa privada

Las plazas fijas de profesores en esta materia no se cubren tampoco en Castilla y León y el sector educativo pide «más alicientes» para despertar las vocaciones docentes

La Junta propone convocar 1.138 plazas de maestros y Secundaria

Un profesor de Matemáticas imparte clase en el colegio La Visitación de Nuestra Señora (Burgos)
Un profesor de Matemáticas imparte clase en el colegio La Visitación de Nuestra Señora (Burgos)
Valladolid

Hasta hace unos años los licenciados en Matemáticas estaban casi siempre predestinados a impartir esa asignatura en las aulas. Pero este escenario ha cambiado últimamente. Tecnología, algoritmos y logaritmos se imponen y les llueven las ofertas de trabajo. Así que estos profesionales ... hacen sus 'cuentas' y números y apuestan mayoritariamente por adentrarse en la empresa privada, con unas condiciones que les resultan «más atractivas» y poder dedicarse a una «matemática más pura». El resultado es que solo los que tienen vocación docente deciden quedarse en las aulas de Secundaria y Bachillerato –en Primaria lo hacen los titulados en Magisterio–.

