Una escuela de FP que creará oportunidades para mujeres jóvenes

El equipo de Proclade en la República Democrática del Congo detectó esta necesidad gracias a su labor «de escucha»

Mujeres de Badara (Congo) perfilan un proyecto educativo
Clara Rodríguez Miguélez

Valladolid

Badara es un barrio periférico de Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Si la tumultuosa ciudad cuenta con unos veinte millones de habitantes, este suburbio de caminos de tierra ha acumulado con los años cerca de 28.000 personas en una ... zona chabolista en la que existe «mucha desigualdad y un crecimiento bastante caótico», según esboza Claire Coppel, técnico de uno de los proyectos financiados por la Junta, que pondrá en práctica Proclade y que tiene que ver con la formación de mujeres jóvenes.

