Una escuela de FP que creará oportunidades para mujeres jóvenes

Badara es un barrio periférico de Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Si la tumultuosa ciudad cuenta con unos veinte millones de habitantes, este suburbio de caminos de tierra ha acumulado con los años cerca de 28.000 personas en una ... zona chabolista en la que existe «mucha desigualdad y un crecimiento bastante caótico», según esboza Claire Coppel, técnico de uno de los proyectos financiados por la Junta, que pondrá en práctica Proclade y que tiene que ver con la formación de mujeres jóvenes.

Aunque la responsable, que acaba de volver del país africano, explica que «aún no se ha puesto el primer ladrillo» para esta iniciativa recién aprobada, la ONG impulsada por los misioneros claretianos sí tiene un vínculo con Badara. Lleva trabajando allí más de diez años, donde hay un equipo local: «Están con la población en su día a día, hacen un trabajo pastoral, pero también social y de escucha», refiere. Eso les ha permitido identificar necesidades específicas en una «realidad muy dura» en la que los habitantes –en muchos casos población desplazada por conflictos armados– encuentran numerosos obstáculos para salir adelante, ya que «condiciona mucho dónde viven». A pesar de su magnitud, en Badara no hay mercado, el acceso al empleo es complicado, el centro de salud no tiene agua o electricidad... Y «no hay escuela pública, porque el barrio no está reconocido como tal oficialmente», apunta. Sólo operan las «escuelas 'boutique'», de pago y resultados deficientes, contextualiza la cooperante.

Por eso, el proyecto 'Educación que transforma' empezará construyendo una escuela. Con el objetivo de garantizar el derecho a la formación básica y profesional de jóvenes mujeres, «la idea surgió de varias entrevistas y de grupos de trabajo de madres con dificultades», concreta Coppel. «Muchas solteras y con pocos recursos para mantener a sus familias», según describe, se convirtieron en motivación para dirigirse al «grupo foco» que representan las féminas de entre 15 y 25 años.

Teniendo en cuenta que a menudo son víctimas de discriminación social por su condición de madres solas, Proclade ha diseñado así tres formaciones que consideran «atractivas» y con capacidad de «generar oportunidades» para ellas. El primer curso es sobre corte y costura –en Badara se estila la ropa a mano y a pesar de la pobreza, todo el mundo se esmera en tener un vestido 'de domingo'–; otro es sobre estética y peluquería, también con salida en el lugar, y un tercero habilitaría en fabricación de productos de limpieza, un nicho más que encontrará fácil encaje en lo local.

A mayores, el centro proporcionará clases de refuerzo de lectura y escritura a las mismas chicas, en los casos en los que tengan dificultades, ya que en muchos casos sus situaciones familiares o los embarazos tempranos les alejaron de los estudios básicos.

Proclade ya tiene previsto el espacio para el nuevo edificio, que empezará a construirse este mismo mes. «Dentro de un año habrá una escuela funcional que habrá formado a dos grupos de chicas», sonríe Coppel, que calcula que luego podrán formar en ella a unas 400 jóvenes por año.

Todo ello gracias al impulso tras verse aprobados por esta convocatoria pública, que les aportará 50.000 de los 70.000 euros necesarios para costear el proyecto. Su trabajo es una rueda que supone afinar y sensibilizar sobre proyectos que hablan de impacto y objetivos en ciudades remotas. «Muchas veces pensamos que el sector de la cooperación es muy lejano y hay que comunicarlo», reivindica la técnico, que explica como la solidaridad de socios, 'padrinos' y administraciones ayuda a Proclade a atender campañas de emergencia y proyectos como este de Badara. «Creo que lo vamos a poder hacer bien, tenemos una contraparte potente y resolutiva y siempre puede haber imprevistos, pero somos optimistas», concluye sobre el mismo.