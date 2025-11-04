Suscribete a
Carrera de sumas, bingo matemático, números romanos y geometría: el para rescatar las mates en la Comunidad de Madrid

La Consejería de Educación elabora una guía docente donde señala los objetivos a cumplir para los alumnos de 3 a 12 años

Al rescate de las matemáticas: se buscan más y mejores profesores en Madrid

Los alumnos harán diferentes actividades para aprender más matemáticas
Sara Medialdea

Madrid

Para muchos adultos, enfrentarse a una regla de tres o sacar un porcentaje es un problema casi insalvable. Y si miramos una raíz cuadrada, casi de inmediato aparece la migraña. Las autoridades de la Comunidad de Madrid se han propuesto elevar el nivel ... de matemáticas de los alumnos de la región. Empezando por los más pequeños. Por eso, están enviando a los colegios una guía docente donde se indican los conocimientos básicos que deben alcanzar los estudiantes desde los más pequeños, de 3 años, hasta los que acaban Primaria, con 12.

