Carrera de sumas, bingo matemático, números romanos y geometría: el para rescatar las mates en la Comunidad de Madrid

Para muchos adultos, enfrentarse a una regla de tres o sacar un porcentaje es un problema casi insalvable. Y si miramos una raíz cuadrada, casi de inmediato aparece la migraña. Las autoridades de la Comunidad de Madrid se han propuesto elevar el nivel ... de matemáticas de los alumnos de la región. Empezando por los más pequeños. Por eso, están enviando a los colegios una guía docente donde se indican los conocimientos básicos que deben alcanzar los estudiantes desde los más pequeños, de 3 años, hasta los que acaban Primaria, con 12.

El Plan de Rescate de las Matemáticas es el rimbombante nombre que se ha dado a la iniciativa para aumentar el nivel de los alumnos y revertir también el déficit de profesores en esta materia. Entre otras acciones, se proponía que pudieran dar clase de esta asignatura titulados de cualquier ingeniería y de otras carreras de Ciencias, e incluso que puedan dar clase estudiantes de 3º de Matemáticas o Ingenierías.

Este mismo curso 2025-26 se quieren implantar ya las directrices de la guía docente, y por eso este documento se está enviando a los centros escolares. Gira en torno a varias ideas básicas: recuperar la aritmética y la geometría como pilares p ara esta materia, y también reforzar en los niños habilidades como el cálculo mental, con el que están poco familiarizados en general.

Por eso, se quiere fijar unos mínimos a los que tienen que llegar todos los niños, según su edad y curso que estudian. Por ejemplo, en la etapa de Educación Infantil deben empezar a ordenar, clasificar y cuantificar, y a comprender los números con ejemplos de la vida cotidiana. En cuanto a Primaria, tendrán que iniciarse en la resolución de problemas con operaciones de cálculo, geometría y estimaciones.

Empezando por los más pequeños, en el segundo ciclo de Educación Infantil (de 4 a 6 años), se estima que los niños tienen que terminar el nivel iniciados en el conocimiento de los números cardinales y ordinales, y reconocer conceptos como 'igual', 'más que', 'menos qué', 'mucho' o 'alguno'.

Para los de 6 años, que entran en 1º de Primaria, sube el nivel y además de contar hasta 99, se les pide iniciarse en el cálculo mental, con sumas y restas básicas. También estos alumnos empezarán a conocer conceptos como el metro, el kilo, o la medida en pies o palmos.

Además, también tendrán que trabajar con figuras geométricas sencillas en dos dimensiones, y con gráficos estadísticos sencillos.

En el siguiente curso, 2º de Primaria, que se alcanza con unos 7 años de edad, se eleva ya el umbral de números con los que se tiene que trabajar hasta el 999, además de los números ordinales hasta el décimo, y se continúa complicando las sumas y las restas. Además, empieza a introducirse el sistema monetario europeo, y la figuras geométricas con las que se trabaja tienen ya hasta tres dimensiones.

A medida que crecen los niños, el nivel de conocimientos sube y también el grado de dificultad de las materias impartidas, y por eso en 3º de Primaria (8-9 años) ya tienen que ser capaces de contar y trabajar con hasta el número 9.999. Se les inculcan también conocimientos de los múltiplos, además de empezar a incorporar a sus conocimientos nociones espaciales como perpendicular, oblicuo, derecha o izquierda. Y se incluyen en el currículum los gráficos estadísticos.

El número pi

Los alumnos que llegan a 4º de Primaria (con 9 ó 10 años) deberán ser capaces de aprender a trabajar con los números hasta el 99.999. Y llega entonces igualmente el momento de iniciarse en las fracciones. Obviamente, a lo largo de todos estos cursos el cálculo mental se mantiene, complicando cada vez más las operaciones que deben realizar.

En 5º curso de Primaria llega el turno de los números enteros, racionales y reales, los números primos y los compuestos, así como de las relaciones entre fracciones, y el cálculo de áreas y perímetros de figuras planas, entre otros conocimientos que se deben adquirir.

Actividades del plan El número escondido Para lograr hacerse con todos estos conocimientos de matemáticas, los docentes se servirán de diferentes ejercicios, actividades y juegos como 'el número escondido', con una colección de tarjetas con números del 0 al 10 en el que los niños deben decir si uno es mayor o menor que el anterior o cuántos faltan para llegar al 10. Carreras de sumas Pueden resultar muy útiles, y se desarrollarían lanzando dados y sumando mentalmente para avanzar casillas. El bingo matemático En esta actividad, los alumnos deben asociar operaciones que dice el maestro con resultados desplegados por la clase en una serie de cartulinas. El reto del minuto En este caso, pensado para los más mayores, la actividad consiste en resolver el mayor número de operaciones mentales en un minuto utilizando tarjetas de operaciones o de forma oral.

Y por fin, los estudiantes alcanzan 6º de Primaria, el último curso de este ciclo formativo, donde los alumnos rondan ya los 12 años y se les supone madurez suficiente para iniciar el trabajo sobre conceptos más profundos, como el 'número pi': el famoso 3,14159… También deberán familiarizarse con otro tipo de operaciones, como son las potencias, la divisibilidad, el uso de múltiplos y divisores, las reglas de tres, los ángulos y el manejo de planos y mapas.

La preocupación por las matemáticas llevó al consejero de Educación a enviar una carta a la ministra Pilar Alegría para exponerle el problema de la falta de docentes y reclamar que jubilados y estudiantes universitarios pudieran dar clase.