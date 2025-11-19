Antonio Largo, rector de la UVa: «Necesitamos ver ya avances significativos en financiación»

Con «buenas sensaciones» e ilusión renovada ha arrancado este curso en la Universidad de Valladolid. Un inicio respaldado por un «crecimiento significativo» y «espectacular» en la matrícula que al rector, Antonio Largo, le muestra que «las cosas van bien» y que familias y estudiantes «confían» ... en la formación impartida en sus cuatro campus. A pocos meses de concluir el que será su segundo y último mandato al frente de la institución está convencido de que «el trabajo» de su «equipo» dejará un «balance positivo» y de que la UVa seguirá «avanzando» firme hacia el «futuro» gracias a la labor realizada en cuanto a titulaciones y en su «apuesta decidida» por el talento joven, su «estabilización» y el «refuerzo de plantilla», algo de lo que está especialmente «orgulloso».

¿Qué está haciendo la Universidad de Valladolid para conseguir el aumento de alumnado?

Es una combinación de dos actuaciones. La estratégica del equipo de gobierno, por un lado, y el trabajo diario de la comunidad universitaria, por otro. Hemos trazado una hoja de ruta en cuanto el crecimiento en titulaciones nuevas en los últimos años y hemos implantado ocho. Hay otras dos más en cartera, lo cual está muy bien. Este año no hemos implantado ninguna y hemos crecido significativamente. La segunda parte es que la comunidad universitaria se implique en la atención de los alumnos y afortunadamente el profesorado y personal técnico lo hace. Al final eso se traduce en que los estudiantes están satisfechos con la formación que reciben.

¿Se puede seguir creciendo?

Hay que crecer en las dos facetas: cantidad y calidad. No solo hay que conformarse con tener buenas cifras, sino que también hay que tener un retorno positivo. Aquí existe porque tenemos tasas de empleabilidad muy altas. Estamos en el 'top ten' nacional en inserción y el grado de satisfacción es bueno. Queremos crecer de las dos maneras y creo que lo hemos conseguido. El reto es, en un mundo cada vez más competitivo, con un panorama universitario cada vez mayor y más competencia, seguir posicionándose como una universidad de referencia no solo histórica, sino plenamente anclada en el presente y proyectada hacia el futuro.

heras Récord de alumnos de grado en los últimos diez años La Universidad de Valladolid ha alcanzando durante este curso el mayor número de alumnos de grado de la última década. Tras el cierre de los datos de matrícula para el ciclo 2025-2026, se han anotado un total de 19.883 estudiantes inscritos para esos títulos, de los cuales 5.113 son de nuevo ingreso. «Estas cifras corroboran la tendencia al alza de los últimos años», han explicado desde la institución académica vallisoletana. En comparación con el curso anterior, el número de nuevos alumnos ha aumentado aproximadamente un 8 por ciento, mientras que el total de matriculados ha crecido un 3,5 por ciento. Si se toma como referencia el curso 2018-2019, desde el inicio de mandato del actual equipo de gobierno, el crecimiento acumulado alcanza un 17 por ciento en nuevas incorporaciones y un 7 por ciento en el número global de estudiantes. Este aumento se distribuye entre tres campus de la UVa (Valladolid, Segovia y Soria) y solo desciende el de Palencia. Destacan los centros que ofrecen titulaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y las facultades de Educación, «donde la demanda sigue en constante aumento». Los resultados, han indicado, «reflejan la solidez y el atractivo de la oferta académica» de la Universidad de Valladolid, así como «la confianza del estudiantado en la calidad de su formación». El incremento simultáneo de nuevos ingresos y del total de matriculados evidencia también «una mejor retención del alumnado» y la consolidación de los itinerarios formativos dentro de la institución. «Este crecimiento es el resultado del compromiso de la comunidad universitaria y de una oferta formativa diversificada, de calidad y adaptada a las nuevas demandas sociales», ha señalado el equipo de gobierno de la institución.

¿Cómo van los dos grados pendientes de implantar y qué espera de ellos?

En Biotecnología ya está aprobada su implementación. No se ha hecho este curso porque estamos en obras en el campus de Palencia. Tendrá 45 nuevas plazas en septiembre de 2026 y creo que será un revulsivo para el campus. Habrá también proyección hacia el entorno social porque, por ejemplo, en Palencia la agroalimentación es crucial. Farmacia, que es ya una aspiración histórica, se implantará en Valladolid y esperamos que tenga acogida favorable. Empezaremos con una dimensión prudente de 60 alumnos de nuevo ingreso, un tamaño razonable para trabajar con calidad. Se coordinará desde la Facultad de Medicina, donde se adecuarán espacios.

Queda pendiente su petición de Psicología...

Es otra demanda histórica. Somos una universidad generalista que tiene que dotarse de las titulaciones adecuadas y sobre todo de dar respuesta lo que la sociedad nos está trasladando. Mi intención era haber trabajado para poder encauzarla ya, pero no ha sido posible. Hay que entender que hay que crecer racionalmente y vamos poco a poco. Ahora se han priorizado las ciencias de la salud con Farmacia para nosotros, Veterinaria en Salamanca o Medicina en León y Burgos. Lo demandaremos cuando la Consejería nos dé la oportunidad.

¿Cómo ve el mapa de titulaciones de Castilla y León?

Tenemos capacidad de atracción en la Comunidad porque captamos más alumnos de los que se van. El reto es seguir siendo atractivos. Negociamos, hablamos y discutimos y nosotros tenemos una hoja de ruta muy clara que se traduce en responder primero a las demandas de la sociedad y fortalecer la oferta académica de nuestra universidad de una manera racional rellenando carencias que tenemos y accediendo a las titulaciones que podemos ofrecer. Debemos centrarnos en lo materializable que podemos afrontar con la calidad deseada. Efectivamente hay que colaborar y nos llevamos muy bien con el resto de universidades. Hay que coordinarse, pero cada uno tiene que tener clara su estrategia.

En los últimos meses ha reclamado más financiación a la Junta, ¿ha habido reuniones al respecto? ¿Cuánto y para qué la necesitaría la UVa?

Lo he pedido en diferentes ocasiones y lo he enviado por escrito a la Consejería. Lo que son mis demandas las tienen sobre la mesa para estudiarlas. Por una parte, en infraestructuras tenemos unas carencias extraordinarias. Con 54 edificios para atender, no nos da para tapar los agujeros y las goteras, por decirlo de una manera coloquial. Se necesitan, además, instalaciones nuevas. Ha habido una financiación, pero tenemos una carencia de dos años en infraestructuras que parece que se va a recuperar por parte de la Consejería. Creo que no va a ser suficiente. Pero el déficit más acuciante es el de personal y aquí hay dos facetas: Ministerio y Junta. Derivado de las necesidades de la LOSU, estamos pagando con nuestros recursos desde junio las nóminas de los 92 ayudantes doctores que derivan de un acuerdo con el Ministerio y es urgente que nos lo transfiera. La más estructural es la que atañe a la Junta, que es la que aporta los recursos para pagar las nóminas y ahí existen dos cuestiones importantes: necesitamos fortalecer la plantilla con nuevas plazas y es urgente y justo que se reconozca el trabajo del personal de manera adecuada. Tenemos unas retribuciones inferiores a otras comunidades, tanto en funcionarios como laborales y hay que negociar los convenios colectivos del profesorado laboral y del personal de administración porque están desfasados. Luego, los complementos autonómicos son de los más bajos de España. Necesitamos ver ya avances significativos y hablar de un plan de financiación. Quizá todo no se puede conseguir mañana, pero sí dar los pasos para ir avanzando con un horizonte temporal razonable.

Ha sido muy crítico con la LOSU, ¿está siendo complicada su implementación?

Sí y echando la vista atrás creo que me he quedado corto. Realmente no he visto ninguna ventaja significativa y nos ha dado muchos quebraderos de cabeza a las universidades públicas. Nos ha sometido a un estrés muy importante desviando la atención de los asuntos nucleares de la gestión. Aún así, el trabajo se ha hecho y, aunque no nos gusta, es la ley y hay que aplicarla. Hemos trabajado para desarrollarla y tratar de hacerlo en tiempo. Se ha hecho en el profesorado y la reforma de los estatutos se debatirá este mes en el claustro. Si tiene a bien aprobarlos nos dotaremos de unos nuevos. Por eso, tenemos la conciencia tranquila. Se ha hecho de forma rigurosa y tratando de favorecer a los colectivos afectados.

Se acordó con la Junta mejorar las convocatorias de investigación, ¿se ha avanzado y cuál es la expectativa de la UVa de cara al futuro?

Algunas convocatorias de la Junta, como la Escalera de Excelencia o la Infrarred, han sido positivas y otras, como todo en la vida, son mejorables. Yo creo que algunas de las convocatorias de contratos se pueden mejorar también en la cantidad.

¿Hay sintonía entre las titulaciones y el mercado laboral?

En este apartado estamos contentos y la claves es hacer una docencia de calidad y centrada también en aspectos prácticos. También favorecer la movilidad internacional para que se tenga una visión más global y las prácticas en empresa, pese a la normativa ministerial que nos ha supuesto también un estrés importante. Esto nos ha permitido estar en el 'top ten' de inserción en España. Parece que hay algunos sectores con dificultades para encontrar talento, sobre todo en el ámbito tecnológico. La UVa está respondiendo en la medida de sus posibilidades, con dos escuelas de informática, otra de telecomunicaciones y la de ingeniería industrial. No es tan fácil ampliar las plazas porque se necesita también profesorado y tener cantera. Estamos trabajando en en ello. Hay un reto para el futuro que es más abordable, como es el de generar nuevos perfiles tecnológicos y la formación continua de quienes ya trabajan en las empresas a través de microcredenciales que actualicen plantillas en asuntos como inteligencia artificial, por ejemplo.