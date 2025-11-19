Suscribete a
educación

Antonio Largo, rector de la UVa: «Necesitamos ver ya avances significativos en financiación»

El máximo responsable de la institución académica vallisoletana valora el crecimiento de esta en «cantidad y calidad» y cree que el reto es seguir siendo «referencia»

Los alumnos universitarios de nuevo ingreso suben un 8 por ciento este curso

El rector de la Universidad de Valladolid. Antonio Largo, durante la entrevista con ABC
El rector de la Universidad de Valladolid. Antonio Largo, durante la entrevista con ABC I. TOMÉ
Miriam Antolín

Miriam Antolín

Valladolid

Con «buenas sensaciones» e ilusión renovada ha arrancado este curso en la Universidad de Valladolid. Un inicio respaldado por un «crecimiento significativo» y «espectacular» en la matrícula que al rector, Antonio Largo, le muestra que «las cosas van bien» y que familias y estudiantes «confían» ... en la formación impartida en sus cuatro campus. A pocos meses de concluir el que será su segundo y último mandato al frente de la institución está convencido de que «el trabajo» de su «equipo» dejará un «balance positivo» y de que la UVa seguirá «avanzando» firme hacia el «futuro» gracias a la labor realizada en cuanto a titulaciones y en su «apuesta decidida» por el talento joven, su «estabilización» y el «refuerzo de plantilla», algo de lo que está especialmente «orgulloso».

