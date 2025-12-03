Suscribete a
Educación convocará 970 plazas de Secundaria para el próximo mes de junio

Las solicitudes para 31 especialidades podrán presentarse a partir de enero

ICAL
Miriam Antolín

Valladolid

La Consejería de Educación ya ha desvelado a los sindicatos presentes en la mesa sectorial -CSIF, ANPE, Stescyl, CCOO y UGT- cuales son sus planes de cara a los procesos selectivos de docentes para el próximo año. Así, la consejera del ramo, Rocío Lucas, ... les presentó en una reunión celebrada este miércoles el borrador de la próxima convocatoria de oposiciones para el Cuerpo de Secundaria y otros cuerpos docentes, cuyas pruebas están previstas para el mes de junio de 2026 y que incluye un total de 1.006 plazas, de las que 970 se corresponden solo a profesores de ESO. y de Formación Profesional.

