Educación convocará 970 plazas de Secundaria para el próximo mes de junio

La Consejería de Educación ya ha desvelado a los sindicatos presentes en la mesa sectorial -CSIF, ANPE, Stescyl, CCOO y UGT- cuales son sus planes de cara a los procesos selectivos de docentes para el próximo año. Así, la consejera del ramo, Rocío Lucas, ... les presentó en una reunión celebrada este miércoles el borrador de la próxima convocatoria de oposiciones para el Cuerpo de Secundaria y otros cuerpos docentes, cuyas pruebas están previstas para el mes de junio de 2026 y que incluye un total de 1.006 plazas, de las que 970 se corresponden solo a profesores de ESO. y de Formación Profesional.

En los dos años anteriores, la oferta de plazas había unido a los cuerpos de Primaria y Secundaria con el objetivo de bajar la interinidad, sin embargo el próximo ejercicio se convocarán únicamente las del profesorado de la ESO, de FP y de Ecuelas de Idiomas volviendo así al sistema por separado en años alternos que se venía haciendo tradicionalmente en Castilla y León

El proceso para 2026 afecta a 33 especialidades. En concreto, 31 son de Secundaria, una de profesores para el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y otra de Escuelas Oficiales de Idiomas. Asimismo, se han dado a conocer las provincias en las que se realizarán las pruebas y la distribución por especialidades de las 1.006 plazas que se convocarán en este concurso-oposición. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá en enero, mientras que las pruebas se celebrarán, como es habitual, a finales del mes de junio, cuando las clases ya hayan acabado.

Especialidades y provincias

En concreto, para Secundaria, se ofertan 155 plazas para Inglés, cuyos exámenes se desarrollarán en Salamanca; 85 para Lengua y Literatura, con unas pruebas tendrán lugar en Soria; otras 85 en Geografía e Historia (Segovia); 75 para la especialidad de Orientación Educativa (Palencia); 55 plazas para Servicios a la Comunidad (Zamora); 50 para Educación Física (León) y Biología y Geología (Valladolid); 45 en la especialidad de Procesos de gestión administrativa (Zamora); y Filosofía (León) y Latín (Soria) contarán con 35 plazas cada una.

Por otra parte, la especialidad de Dibujo, cuyas pruebas se realizarán en Ávila y la de Formación y orientación laboral (León), contarán con 30 plazas cada una; 25 puestos para Organización y gestión comercial (Valladolid), Procesos Comerciales (Valladolid) y Administración de empresas (Zamora); 23 para la especialidad de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales (Burgos); y 20 para Economía (Ponferrada).

Finalmente, dentro de este cuerpo se convocan también otros 16 puestos de Procesos Sanitarios (Burgos); quince plazas de Francés (Ávila);trece para Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos y doce para Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico, cuyos exámenes en ambos casos se realizarán en Salamanca; diez para Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido (Burgos); otras diez en Intervención Sociocomunitaria (Valladolid); nueve en Análisis y química industrial (Burgos); nueve en Música (Salamanca); seis en ambas especialidades de Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos y Procesos y Medios de Comunicación, cuyas pruebas se realizan en los dos casos en Burgos; cinco para Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos (Burgos) y Griego (Ávila); cuatro para Laboratorio y dos Operaciones de Procesos, que se llevarán a cabo en Burgos.

Por último, se dieron a conocer las especialidades del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, con once plazas de Piano, cuyo examen se realizará en Palencia; y las de las Escuelas Oficiales de Idiomas, con otros 25 puestos en la especialidad de Inglés, con pruebas que se realizaán en Ávila.

El departamento dirigido por Rocío Lucas aseguró este miércoles en un comunicado que se trata de una convocatoria que refleja «una vez más el esfuerzo» por la Consejería para «fomentar un empleo público estable y de calidad». Además, Rocío Lucas detalló en un acto sobre formación permanente del profesorado celebrado en Valladolid quela Consejería contará en las próximas semanas con 87 administrativos de nuevo ingreso, que vendrán a paliar la falta de personal después de los últimos concursos de traslados. Un número que se sumará a los diez que ya se han incorporado a los diferentes servicios del propio departamento, las direcciones provinciales de Educación y los centros educativos, informa Ical.