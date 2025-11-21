Suscribete a
La Junta propone convocar 1.138 plazas de maestros y Secundaria

La oferta presentada a los sindicatos incluye 1.000 puestos de catedráticos en tres años

Rocío Lucas alaba el papel del profesorado: «No hay tecnología ni metodología que sustituya su pasión»

La Junta propone convocar 1.138 plazas de maestros y Secundaria
ICAL

H. D.

Valladolid

La Consejería de Educación entregó este viernes a las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial (CSIF, Stecyl-i, Anpe, UGT y CCOO) su propuesta de Oferta de Empleo Pública de 2025, que prevé 320 plazas al Cuerpo de Maestros; 818, al de Secundaria y otros ... cuerpos; y 1.000 para el de Catedráticos de Enseñanza Secundaria. Según detalló en un comunicado, las plazas deben convocarse en un plazo máximo de tres años, que se generan tras las jubilaciones y bajas en el sistema.

