Sólo un 13,8% de los jóvenes de Castilla y León se independizan, lastrados por la «barrera» de la vivienda

De izquierda a derecha, Muñoz, Ámez y Cabero antes de la presentación de los datos del Observatorio de Emancipación de Castilla y León
Clara Rodríguez Miguélez

Valladolid

El Observatorio de emancipación de Castilla y León ha presentado este jueves las cifras del segundo trimestre de 2024 y la palabra «preocupante» se ha repetido, dato a dato. La tasa de independencia juvenil cae cerca de dos puntos respecto al año anterior: sólo un ... 13,8 por ciento logra vivir de manera autónoma, un mínimo histórico desde que comenzó este registro, en 2006. Una «tendencia negativa» que desde los Consejos de la Juventud tanto autonómico como estatal han vinculado, sobre todo, al empleo y la vivienda.

