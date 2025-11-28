Suscribete a
Escucha las noticias de este viernes 28 de noviembre
La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente de lluvias intensas, nieve y frío

Herido de bala un varón de 47 años en Burgos

Los hechos ocurrieron en la calle Vitoria minutos antes de las 21 horas

La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

ABC

Burgos

Un varón de 47 años de edad resultó herido de bala en la noche de ayer en Burgos. Según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, el suceso tuvo lugar sobre las 20,49 horas a la altura del número ... 165 de la calle Vitoria, en el barrio de Gamonal.

