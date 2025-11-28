Herido de bala un varón de 47 años en Burgos

Un varón de 47 años de edad resultó herido de bala en la noche de ayer en Burgos. Según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, el suceso tuvo lugar sobre las 20,49 horas a la altura del número ... 165 de la calle Vitoria, en el barrio de Gamonal.

Tras recibir el aviso, el 1-1-2 alertó a Policía Local, al CNP y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que envió una UVI móvil. En el lugar del suceso los sanitarios atendieron y evacuaron al herido al Hospital de Burgos, a la vez que también asistieron a un mujer de 50 años que durante la reyerta recibió un empujón y cayó al suelo, golpeándose la cabeza, que también fue trasladada al hospital.

Según informa Diario de Burgos y recoge la agencia Ical, los hechos se registraron cuando un hombre de origen sudamericano, que perseguía a otro, comenzado a disparar a la víctima por la calle. Este se refugió en el bar 'Ni Contigo', donde entró el agresor y continuó disparando.