La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado

La Guardia Civil ha detenido este jueves a Laura García de Viedma, exabadesa de Belorado, por una presunta implicación en la venta de obras de arte del patrimonio perteneciente al monasterio. Los agentes han accedido esta mañana al monasterio, pese a los impedimentos de ... las exreligiosas. Según ha podido saber ABC, la investigación sigue abierta y la exreligiosa pasará esta noche en las dependencias de la Guardia Civil. García de Viedma está acusada de un delito de apropiación indebida de bienes de patrimonios histórico.

Hace sólo una semana, la maraña judicial generada por las exmonjas de Belorado comenzaba a desenredarse y parecía entonces que los hechos no jugaban a su favor. La estrategia de dilación que han empleado desde un primer momento —agotando los plazos y recurriendo hasta la última instancia— se ha vuelto en su contra y, en las últimas semanas, se les acumulan las resoluciones poco favorables a sus intereses. La última, hace justo una semana: la notificación, por parte del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Bilbao, de la demanda de desahucio por precario interpuesta contra «los ignorados ocupantes que se puedan encontrar en el monasterio de Santa Clara de Orduña».

Es precisamente en Orduña donde vive ahora el grueso de la comunidad cismática, desde que trasladaron a las hermanas mayores en los días anteriores al juicio por desahucio en Belorado, que perdieron y ahora tienen recurrido. Las cinco religiosas más ancianas, entre 86 y 100 años, que forman la comunidad legítima de Belorado al no haber participado en el cisma y no haber sido excomulgadas, nunca habían vivido en Orduña, el monasterio que las exreligiosas compraron en 2020 a otra comunidad de clarisas, pero que nunca pagaron.

