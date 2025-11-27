Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El exministro tiene que ingresar en la prisión de Soto del Real
Congreso
¿Qué pasa ahora con el escaño de Ábalos?

La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado

Acusada de una presunta implicación en la venta de obras de arte del monasterio

Las exmonjas de Belorado utilizan a las hermanas mayores como escudo para frenar el desahucio en Orduña

La exabadesa de Belorado, Laura García de Viedma, el pasado julio en las inmediaciones del juzgado de Briviesca
La exabadesa de Belorado, Laura García de Viedma, el pasado julio en las inmediaciones del juzgado de Briviesca EFE
José Ramón Navarro-Pareja

José Ramón Navarro-Pareja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil ha detenido este jueves a Laura García de Viedma, exabadesa de Belorado, por una presunta implicación en la venta de obras de arte del patrimonio perteneciente al monasterio. Los agentes han accedido esta mañana al monasterio, pese a los impedimentos de ... las exreligiosas. Según ha podido saber ABC, la investigación sigue abierta y la exreligiosa pasará esta noche en las dependencias de la Guardia Civil. García de Viedma está acusada de un delito de apropiación indebida de bienes de patrimonios histórico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app