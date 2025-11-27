Suscribete a
Fallece el presidente de la Cámara de Comercio de Miranda de Ebro (Burgos)

El Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León destaca que «desaparece una figura clave en la defensa de los intereses empresariales de la comarca mirandesa y de toda la Comunidad»

Fernando Escobillas, presidente de la Cámara de Comercio de Miranda de Ebro (Burgos) desde 2006 y del Consejo de Cámaras entre 2012 y 2019, en una foto de archivo del 2012
Fernando Escobillas, presidente de la Cámara de Comercio de Miranda de Ebro (Burgos) desde 2006 y del Consejo de Cámaras entre 2012 y 2019, en una foto de archivo del 2012

Burgos

El presidente de la Cámara de Comercio de Miranda de Ebro desde 2006 hasta la actualidad y del Consejo de Cámaras de 2012 al 2019, Fernando Escobillas López de Silanes, ha fallecido este jueves a los 85 años de edad. El Consejo de Cámaras ... de Comercio de Castilla y León ha lamentado «profundamente» la pérdida del empresario Fundador de la empresa Doherco.

