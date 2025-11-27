Fallece el presidente de la Cámara de Comercio de Miranda de Ebro (Burgos)

El presidente de la Cámara de Comercio de Miranda de Ebro desde 2006 hasta la actualidad y del Consejo de Cámaras de 2012 al 2019, Fernando Escobillas López de Silanes, ha fallecido este jueves a los 85 años de edad. El Consejo de Cámaras ... de Comercio de Castilla y León ha lamentado «profundamente» la pérdida del empresario Fundador de la empresa Doherco.

«Con su pérdida, desaparece una figura clave en la defensa de los intereses empresariales de la comarca mirandesa y de toda la Comunidad», han destacado fuentes camerales . Durante su trayectoria, Fernando Escobillas se ha distinguido por su «compromiso con el desarrollo económico, la modernización de las pymes y la promoción del espíritu emprendedor, siempre con una visión cercana y constructiva», han remarcado las mismas fuentes, como recoge Ical.

El Consejo de Cámaras expresó así «su más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la comunidad empresarial de Miranda de Ebro». «Su legado permanecerá como ejemplo de dedicación, liderazgo y servicio público», han agregado.

«En estos momentos de dolor, el Consejo se une en el recuerdo y homenaje a su figura, agradeciendo la huella que deja en el tejido empresarial y social de la Comunidad. Las Cámaras y su Consejo se consideran unas 'privilegiadas' por haber contado con su trabajo, su esfuerzo y sus buenas iniciativas», han zanjado.

Cabe recordar que, por su liderazgo institucional en beneficio del tejido empresarial mirandés, su trayectoria empresarial y sus valores humanos ejemplares, el pasado 23 de octubre recibió el unánime reconocimiento de la ciudad y de los empresarios de toda Castilla y León a su trayectoria.