«Frente a quienes suprimen paradas del AVE en Sanabria, nosotros impulsamos el transporte público»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado el «impulso» al transporte público que ha supuesto la puesta en marcha de la tarjeta Buscyl que, en cinco meses, cuenta con más de 520.000 usuarios y contabiliza más ... de 2,3 millones de viajes gratuitos en la Comunidad autónoma.

«Frente a quienes se dedican a suprimir paradas del AVE en Sanabria, nosotros estamos en el impulso del transporte público. Creemos en un sistema de transporte eficaz y cercano, como instrumento indispensable para apostar por la igualdad de oportunidades, por el equilibrio territorial y, en definitiva, por el progreso de la sociedad y de las personas», ha asegurado, como recoge Ical.

Alfonso Fernández Mañueco ha hecho estas declaraciones en la recién renovada Estación de Autobuses de Benavente (Zamora), que ha calificado de «más moderna, accesible, sostenible y digital», además de incidir en que dará servicio a más de 100.000 viajeros al año.

La Estación llevará el nombre de 'Concordia de Benavente', «en memoria del tratado histórico que facilitó la unión de los reinos de León y Castilla y la persona de Fernando III, en 1230», según ha indicado.

«Hemos invertido mas de un millón de euros para un reforma integral de un complejo que tenían 38 años, mejorando dársenas, andenes y cubiertas y actualizando sus espacios interiores para adaptarlos a las nuevas necesidades. Se ha aumentado notablemente la habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética y ambiental», ha recalcado.

Con las obras de renovación completadas, Benavente dispone de «una estación moderna, que va a dar servicio a 56 rutas de autobús, que la Junta ofrece gratis con la tarjeta Buscyl, una iniciativa que tiene gran éxito y que permite viajar de forma gratuita en las 2.600 rutas que tiene la Junta en las nueve provincias de Castilla y León», ha subrayado, en declaraciones recogidas por Ical.