«Frente a quienes suprimen paradas del AVE en Sanabria, nosotros impulsamos el transporte público»

El presidente de la Junta de Castilla y León resalta el «éxito» de la Tarjeta Buscyl, con más de 520.000 usuarios y 2,3 millones de viajes gratuitos

José Luis Sanz Merino: «Que el usuario haya fidelizado el uso de Buscyl demuestra el grado de aceptación»

El presidente de la Junta saluda a uno de los conductores en la nueva estación de autobuses de Benavente
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado el «impulso» al transporte público que ha supuesto la puesta en marcha de la tarjeta Buscyl que, en cinco meses, cuenta con más de 520.000 usuarios y contabiliza más ... de 2,3 millones de viajes gratuitos en la Comunidad autónoma.

