Movilidad defiende la apuesta por Buscyl: «Conecta municipios y oportunidades»

Con competencias en «ámbitos trasversales», el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha defendido este miércoles la función de «verdadero catalizador de progreso y calidad de vida» que suponen el conjunto de materias de su 'negociado' y que van de ... las carreteras, al transporte y la transformación digital. Lo ha hecho en las Cortes, durante la presentación del proyecto de presupuestos de su departamento para 2026, que se elevan hasta la «histórica» cuantía de 353 millones de euros, con un alza del 18 por ciento, con el objetivo, ha subrayado, de que Castilla y León sea «sinónimo de oportunidades, sin dejar a nadie atrás».

Capítulo destacado el de transporte, con la «consolidación» de la tarjeta de transporte gratuito Buscyl, a la que se destinarán 67,7 millones de euros. «No solo conecta municipios. Conecta oportunidades, fija población y demuestra que la gestión útil puede cambiar la realidad del medio rural», ha defendido Sanz Merino de una medida «pionera» que supone «un verdadero salto adelante en la forma de entender la movilidad en Castilla y León», aunque muy cuestionada desde la oposición.

En materia de transporte, que suma un total de 75, 6 millones, tres millones para la modernización de estaciones de autobuses o 600.000 para bonos de conexión con Madrid. «La movilidad no puede ser un lujo ni una penalización por vivir en Castilla y León», ha subrayado Sanz Merino, quien ha destacado el marcado «componente social» de las medidas en esta materia, como también los diez millones consignados para bonificar a los usuarios recurrentes de las autopistas de peaje AP-6, AP-51, AP-61 y AP-71, además de estudiar su aplicación a la AP-66.

Para conservación, modernización y digitalización de la red autonómica de carreteras hay reservados 159,5 millones. Y a transformación digital, 89 millones. En este ámbito el consejero ha subrayado la apuesta por la reducción de la «brecha digital» y ha avanzado que están ultimando un «mapa de deficiencias» sobre la cobertura de la Televisión Digital Terrestre (TDT), la telefonía móvil o la conexión a internet de 5G en el medio rural para pedir al Gobierno central «una solución», para lo que ofrece apoyo económico si fuera necesario. Y es que, ha incidido Sanz Merino, esta tecnología «cumple una clara función de acompañamiento a las personas de los territorios más apartados.

«Chapuza»

De «mentira y chapuza» han tachado las cuentas desde el PSOE, que ha repetido que se han presentado «obedeciendo» al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. «Acción, inversión real y resultados tangibles», exigió Vox, mientras desde que UPL-Soria ¡Ya! los tildaron de «pobres» y Francisco Igea, del Grupo Mixto, habló de «basura populista».