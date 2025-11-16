José Luis Sanz Merino: «Que el usuario haya fidelizado el uso de Buscyl demuestra su aceptación»

Esta misma semana, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, compareció en las Cortes de Castilla y León para defender el proyecto de presupuestos de su departamento del próximo año. Unas iniciativas que, asegura, benefician a los ciudadanos en su ... día a día por lo que las defiende en la confianza de que puedan hacerse realidad, si bien algunas de ellas ya están en marcha.

-De todos los anuncios que hizo, ¿cuál es su proyecto estrella?

-Para mí, 'Castilla León Digital' es un proyecto muy importante, muy transversal y que, además, persigue un objetivo realmente encomiable como es el de llevar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos con independencia de sus capacidades tecnológicas o digitales. Y el esfuerzo que estamos haciendo por intentar formar a más de 75.000 personas en toda la comunidad, 35.000 de ellas en el medio rural, no me parece una cuestión baladí, al contrario, me parece un esfuerzo ímprobo para no dejar a nadie atrás. Enseñar a la gente mayor a poder manejar el teléfono móvil para poder hacer alguna transferencia bancaria o pedir una cita médica me parece que es probablemente el esfuerzo más importante en términos de adecuación a lo que es la realidad de Castilla y León.

-Y con una población tan envejecida y en el medio rural, ¿consiguen llegar a todos?

-No es solo la gente mayor. También hay mucha población inmigrante que lo tiene muy difícil, que está trabajando y que está incorporada en nuestra sociedad, a la que tenemos que facilitar también canales de integración. Por ejemplo, para pedir una cita médica y saber descargar en el móvil la aplicación Sacyl Conecta. Y ahora que han desaparecido muchas oficinas bancarias de nuestro medio rural, saber utilizar la banca electrónica. Todo esto, desde el punto de vista de atención a las personas para su vida cotidiana, a mí me parece relevante. La brecha digital a veces se torna realmente más compleja en aquella sitios donde hay menos oportunidades de eliminarla o de acortarla. Para ello tenemos cinco vehículos con sus monitores que montan cursos en espacios que nos cede normalmente el Ayuntamiento en los municipios más pequeños.

-Precisamente, ¿ha sido la utilización del código QR entre los mayores lo que más ha complicado el despliegue de la tarjeta Buscyl?

-En absoluto, porque quien no maneja estas habilidades para poder obtener la tarjeta vía online ha podido solicitarla en papel y estamos dando respuesta. En ese sentido, no hay exclusión ni discriminación y para eso estamos remitiendo el código QR también en papel, para que se pueda acceder sin ningún problema.

-¿Qué balance hace de la implantación de Buscyl en estos tres primeros meses?

-Un balance positivo porque lo que hemos detectado es una mayor utilización del autobús, que era el objetivo que buscábamos. Buscyl ha significado que personas que no conocían el servicio de autobús ahora se han incorporado a él y, además, se han quedado. Que hayan fidelizado su uso, para nosotros es un balance positivo. Eso lo deducimos del número de tarjetas que hemos tenido que expedir, que ya son 500.000, y de los 1. 100. 000 viajes realizados hasta finales de octubre.

-También ha habido incidencias.

-Evidentemente, pero ha habido muchos más viajes normalizados que incidencias y, además, las hemos dado respuesta de una manera razonable. No todas las quejas son fundadas. También ha habido un cierto abuso en algunos servicios sobre operaciones de reserva y de cancelación que denotan una utilización indebida. Estamos tomando medidas en las empresas también para intentar paliar esos malos usos.

-¿Cuál va a ser el siguiente paso en este sistema gratuito de transporte?

-Tenemos todavía cosas que mejorar y sobre todo que completar con toda una programación para el equipamiento embarcado. También en la información que suministramos tanto desde el punto de vista online como en las propias marquesinas que estamos ubicando ya en los ámbitos del transporte metropolitano. Por último, vamos a desarrollar una app específica para obtener toda esa información y a emular, de alguna manera, a Sacyl incorporando una tarjeta física, a la que están más habituadas las personas mayores.

500.000 tarjetas

-Buscyl está siendo muy atacada por los partidos de la oposición.

-Los números que acabo de dar, más de 500.000 usuarios con tarjeta ya en uso y más de un millón de viajes, explican por sí solos la magnitud del proyecto y el grado de aceptación del mismo. Si no fuera útil para la ciudadanía, sería evitado pero lo que estamos teniendo es una alta demanda sostenida en el tiempo y en consecuencia significa que a los ciudadanos les es útil. La oposición, en su papel, intenta poner de manifiesto las cosas que pueden no haber funcionado bien, pero que a día de hoy yo creo que se han ido ajustando como en todo gran proyecto humano. Habrán sido no más de 10 líneas de transporte las que han tenido incidencias de las 2.610.

-Supongo que en su departamento hay vida más allá de Buscyl.

-Sí, claro. Estoy muy satisfecho también del gran proyecto de carreteras que vamos a poner en marcha, con casi 160 millones de euros en inversiones muy significativas en las nueve provincias y de los proyectos innovadores, como el 'gemelo digital', que nos va a ayudar a explotar mejor las carreteras y a tomar decisiones en remoto.

-¿Qué es exactamente el 'gemelo digital'?

-Es la virtualización de la red de carreteras, que podría estar operativa en el segundo semestre de 2026. Tenemos 11.500 km de vías en Castilla y León de la Junta. Lo que pretendemos es tener una reproducción digital de absolutamente toda la red, de modo que ante cualquier incidencia que nos llegue, bien por la Guardia Civil o de los propios vigilantes o por las empresas de conservación, podamos tener una representación en tiempo real de lo que sucede para poder tomar decisiones en remoto. Además, ya tenemos más de 150 sensores repartidos por la red y algunos son verdaderas estaciones climatológicas. Ahora mismo, contamos con un proyecto para los puertos de montaña con este tipo de señalización

-¿Qué actuaciones en carreteras son las más destacadas?

- Sobre todo dos. La variante de Yanguas, en Soria, que es muy demandada y que por fin hemos podido atender. Está ya en licitación y es una obra muy compleja por su orografía. Y la variante de Salas de los Infantes (Burgos), muy importante también desde el punto de vista de la seguridad vial. También esperamos poder culminar la variante de Guardo (Palencia). Llegamos a un acuerdo con la empresa que suspendió la obra para quedarnos con el proyecto y lo vamos a volver a licitar. Será la más importante, con 18 millones de inversión.

-Tras las críticas del ministro de Transportes por la intención de la Junta de bonificar los peajes, parece que han dado con la solución.

-Nosotros no interferimos en la tarifa que esté establecida y sí queremos bonificar a usuarios que cumplen determinados requisitos. Todavía no tenemos cerrado en qué términos, pero sí que tenemos claro que tienen que ser usuarios recurrentes y que estén empadronados en Castilla y León. Es una subvención y una herramienta de lucha contra la despoblación fundamentalmente, más allá del alivio económico que pueda suponer a las personas o a las familias.

-Estamos hablando de iniciativas que están vinculadas a los presupuestos de la Comunidad de 2026 pero ¿y si estos no se aprueban?

-Bueno, algunas acciones ya están en marcha, como el Buscyl. Respecto a otras acciones, pues habrá que ver. Yo espero que los presupuestos se aprueben porque sería una lástima que todas estas iniciativas y estos proyectos no pudieran ponerse en marcha como consecuencia de un cálculo electoral. Yo no percibí en mi comparecencia ninguna crítica respecto a las iniciativas que están en el proyecto de ley. Tampoco percibí ninguna postura contraria a profundizar en el Buscyl, el CyL Digital o la bonificación de los peajes. Nadie planteó que fueran medida inadecuadas o equivocadas. Si eso es así, significará que hay un cierto acuerdo con las mismas. Evidentemente podrá haber puntos en desacuerdo respecto a cómo se gestiona, qué carreteras en concreto.

-Otro de los anuncios que llamó mucho la atención fue esa especie de mapa de los fallos de cobertura.

-Permanentemente estamos siempre con una reclamación al gobierno de la nación de que tenemos problemas de cobertura de fibra óptica y de telefonía móvil en nuestra comunidad. Sabemos que es muy amplia, con una orografía difícil y completar la cobertura para toda la población tiene dificultades porque las compañías operadoras, desde el punto de vista comercial, van donde tienen más usuarios. El mecanismo ha sido hasta el año 2021 de colaboración entre el Ministerio y la Junta. A partir de entonces, el gobierno, coincidiendo con la recepción de los fondos de recuperación y resiliencia, decidió administrar en exclusiva esos fondos y convocar subvenciones para los operadores para este mismo fin. Sin duda se ha avanzado, pero Castilla y León sigue siendo la penúltima en cobertura de fibra óptica y la antepenúltima en 5G de telefonía móvil. Lo que hemos decidido es hacer un mapa de fallos de cobertura para llevar ese trabajo a la mesa de las telecomunicaciones, donde están todos los agentes implicados, valorar allí lo que haya que valorar y trasladar al Ministerio la reclamación correspondiente. Es una reivindicación que va a estar asentada en puntos concretos, con problemas concretos y si es posible con propuestas de soluciones concretas.

-Es decir, tener primero el diagnóstico para pasar al tratamiento

-Eso es. Tener un mapa de cuáles son los déficits que tenemos en una región tan extensa. Es un paso más para colaborar con el Ministerio. No nos deja participar económicamente, pero sí que creemos que podemos trabajar y participar técnicamente. Si quisiera, incluso estaríamos dispuestos a trabajar económicamente. No tenemos ni hecha una previsión en el presupuesto, evidentemente, pero lo hicimos en el pasado y no tendríamos ningún inconveniente en colaborar para poder llegar a ello.