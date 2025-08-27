Suscribete a
El Gobierno creará otra comisión interministerial el próximo martes para abordar el reparto de menores de Canarias que se iba a iniciar este jueves

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, liderará este grupo de trabajo en el que estarán implicados otros ministros como Rego o Marlaska

El inicio del reparto de los menores de Canarias se retrasará un mes más

Fernando Clavijo: «El Gobierno utiliza a los menores para la confrontación política»

Ángel Víctor Torres en una rueda de prensa en La Moncloa efe
Joan Guirado

Madrid

El Gobierno creará el próximo martes, 2 de septiembre, una comisión interministerial para abordar el reparto ordinario de los menores de Canarias que iba a empezar este jueves 28 de agosto. Bajo la coordinación del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en ... este grupo de trabajo estarán presentes otros ministros como la de Juventud e Infancia, Sira Rego, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la de Migraciones, Elma Saiz o la de Hacienda, María Jesús Montero.

