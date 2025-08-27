El Gobierno creará otra comisión interministerial el próximo martes para abordar el reparto de menores de Canarias que se iba a iniciar este jueves

El Gobierno creará el próximo martes, 2 de septiembre, una comisión interministerial para abordar el reparto ordinario de los menores de Canarias que iba a empezar este jueves 28 de agosto. Bajo la coordinación del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en ... este grupo de trabajo estarán presentes otros ministros como la de Juventud e Infancia, Sira Rego, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la de Migraciones, Elma Saiz o la de Hacienda, María Jesús Montero.

Con la fijación de esta fecha el Ejecutivo reconoce que incumple sus plazos con la reubicación, tal como avanzó este martes ABC. De hecho la cita de la comisión interministerial, que probablemente se reunirá en el Palacio de La Moncloa, se produce cinco días más tarde del día que, según anunció el propio Gobierno, tendrían que haber empezado a salir los niños desde el archipiélago hasta la Península.

La burocracia, la negativa de algunas autonomías a hacerse cargo de los menores que se les impone y la falta de plazas en algunas regiones, según ha podido saber este periódico, están tras los motivos de este retraso.

Otra de las cuestiones que la comisión interministerial tendrá sobre la mesa, según fuentes cercanas a como se va a realizar el reparto, es la presencia policial en el desplazamiento de los menores.

Por ahora, indican las mismas fuentes, los niños harán el viaje desde Canarias a la Península acompañados únicamente por educadores sociales. Pero si cuando lleguen a la comunidad que les deberá acoger, que serán informados 48 horas antes de su llegada, estos se niegan a asumir su tutela, tendrán que entrar en juego las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía de menores.

Contingencia migratoria

Cuando los ministros competentes en la distribución de los niños se reúnan el próximo martes, el Gobierno ya sabrá que territorios se encuentran dentro la contingencia migratoria que se regula mediante el Real Decreto de Capacidad, aprobado este martes en el primer Consejo de Ministros del curso político.

Desde hoy, cuando se ha publicado la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las autonomías con sobre ocupación pueden solicitar ya la activación de la contingencia migratoria. De momento solo Canarias y Ceuta cumplen los requisitos, pero ante la llegada incesante de pateras a sus costas, Baleares también sopesa solicitarla. En todos los casos, por eso, quieren revisar antes con lupa el decreto.

Tras esa solicitud, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tiene un plazo de cinco días para responder a las peticiones de los gobiernos regionales. Una respuesta que, según ha podido saber ABC, «será rápida». Pero pese a esa celeridad con autorizar la contingencia migratoria, la labor burocrática posterior para iniciar el reparto, que dependerá de los subdelegados del Gobierno, Canarias y las autonomías de destino, será más farragosa.