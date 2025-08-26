Suscribete a
El inicio del reparto de los menores de Canarias se retrasará un mes más

Más de 3.000 niños esperan desde hace meses que el Gobierno les distribuya por la Península

Fernando Clavijo: «El Gobierno utiliza a los menores para la confrontación política»

Un grupo de menores rescatados por Salvamento Marítimo en alta mar
Un grupo de menores rescatados por Salvamento Marítimo en alta mar EFE
Joan Guirado

Madrid

La derivación ordinaria de menores no acompañados de Canarias, Ceuta y Melilla a la Península, cuyo inicio estaba previsto para este jueves, 28 de agosto, se retrasará, como mínimo, un mes más.

Aunque el Gobierno anunció a principios del verano que sería ... esta semana cuando se iniciaría el reparto de los más de 3.000 niños por las diferentes comunidades autónomas, ABC ha podido confirmar que los plazos se incumplirán una vez más.

