Borja Sémper reaparece tras haber sido diagnosticado de cáncer hace cinco meses: «De momento todo va bien»

En un mensaje en redes sociales acompañado de una foto, ha explicado que «empieza a salir pelo» y cómo «poco a poco» va recuperando «ánimos y fuerzas para afrontar lo que queda»

El portavoz del PP Borja Sémper.
El portavoz del PP Borja Sémper.

Cinco meses después de anunciar que padecía cáncer y que probablemente iba a permanecer alejado de la primera línea durante un tiempo, el portavoz del PP Borja Sémper ha publicado un mensaje en redes sociales sobre su estado de salud. «De momento todo ... va bien», ha lanzado junto a una fotografía en la que aparece con el pelo más corto y barba.

