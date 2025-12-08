Borja Sémper reaparece tras haber sido diagnosticado de cáncer hace cinco meses: «De momento todo va bien»

En el texto, Sémper ha explicado que lleva más de cuatro meses de tratamiento y cuatro semanas sin quimioterapia. «Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante», ha añadido.
El dirigente del PP ha terminado agradeciendo «tanto afecto y ánimos» recibidos durante este tiempo.
Fue el pasado 14 de julio, al terminar su rueda de prensa semanal, cuando Sémper, de 49 años, pedía a los periodistas, aún presentes en la sala, un minuto de atención. «Hace unos días, en el contexto de un chequeo médico rutinario me detectaron un tumor cancerígeno que me va a llevar a someterme a un tratamiento exigente, que va a hacer que mi físico cambie y que mi presencia pública se verá alterada», expresó visiblemente emocionado ante la sorpresa de los allí presentes.
«Confío en que no demasiado tiempo podamos celebrar una recuperación, mi curación, entre otras cosas, porque la alternativa no me gusta nada», expresó entonces. Posteriormente, añadió que el tumor había sido detectado «en una fase muy primigenia y la expectativa médica es de curación».
Además del cargo de portavoz del partido, el dirigente vasco ejerce como vicesecretario de Cultura y Deportes.
