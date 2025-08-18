Suscribete a
entrevista con el presidente canario

Fernando Clavijo: «El Gobierno utiliza a los menores para la confrontación política»

El mismo día que se reunirá con Sánchez en Lanzarote, Clavijo avanza que le exigirá el pago de 40 millones por los niños que piden asilo

«No tiene sentido continuar con una legislatura donde no puedes gobernar, sino simplemente resistir»

Fernando Clavijo, durante la entrevista
Fernando Clavijo, durante la entrevista raúl iván hernández
Joan Guirado

La Laguna (Tenerife)

Fernando Clavijo (1971), presidente del Gobierno de Canarias, recibe a ABC en San Cristóbal de la Laguna, municipio Patrimonio de la Humanidad que le vio nacer y que dirigió como alcalde entre 2008 y 2015, poco antes de su cita en Lanzarote con Pedro ... Sánchez. La crisis migratoria, la financiación, la reconstrucción de La Palma o la corrupción, son algunos de los temas que afloran en la conversación y que también trasladará al presidente.

