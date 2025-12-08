Suscribete a
El Tribunal de Cuentas rastrea desde hace meses decenas de contratos en el CNIO

Entre tres y cinco empleados del órgano fiscalizador analizan contratación de personas, bienes y servicios

La fiscalización se está produciendo desde enero de 2025, cuando se cesó a la directora y al anterior gerente

Donantes privados del Centro dejan de aportar miles de euros por el escándalo

Análisis | El CNIO se queda sin cena de Navidad

Imagen: Jaime García

José A. Pérez y J. Guirado

Entre tres y cinco personas del Tribunal de Cuentas están rastreando desde el pasado mes de septiembre en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) decenas de contratos tanto referentes a personal como a contratación de bienes y servicios realizados por el centro. Según ... ha podido saber ABC de fuentes del propio CNIO, los responsables del TCu llegaron al centro antes del pasado verano y ha sido en septiembre cuando han empezado a analizar multitud de documentos.

