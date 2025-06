El Gobierno de Aragón exige a Sánchez elecciones «limpias» y reprocha la «sumisión» de Pilar Alegría

El PSOE aragonés siente «cabreo y vergüenza» por la corrupción y pide al PP que «no dé lecciones»

Jesús Morales

El PSOE aragonés ha evaluado como en otros territorios la rueda de prensa ofrecida ayer por Pedro Sánchez a raíz del cisma abierto por el informe de 490 páginas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en cuyas tripas se advierte cierto tufo a pucherazo en las primarias socialistas, corrupción o financiación ilegal en el partido (Ferraz) y también en La Moncloa, con un ministro al menos (José Luis Ábalos) implicado en una red criminal, siempre según los agentes autores del documento extenso.

El partido está tocado y Fernando Sabés, portavoz del Grupo Socialista en Las Cortes, ha declarado hoy que está enfadado. «Es verdad, siento enfado, siento cabreo, indignación, como militante y como ciudadano del PSOE», y ha repetido el nuevo mantra socialista que hoy han esbozado ministros como Óscar López: «Han fallado las personas», no el partido o las siglas.

Pero éstas no son lo mismo hoy que ayer, pese a declaraciones como las de Sabés y también de Jesús Morales, hoy mismo. El portavoz del PSOE aragonés que ahora pilota Alegría ha reclamado «tolerancia cero» con la corrupción. «Actuaremos con contundencia ante cualquier caso de corrupción, tal y como hemos hecho», ha dicho este mediodía desde la sede del partido en Zaragoza. «Los socialistas estamos avergonzados de la actuación de Santos Cerdán, pero somos conscientes de lo sucedido y queremos trasladarles a los aragoneses que vamos a seguir trabajando desde los ayuntamientos, las diputaciones y las Cortes de Aragón».

«Frente al ruido y el provecho que el PP y el Gobierno de Aragón quieren sacar de todo esto, los socialistas vamos a seguir trabajando por la gente, por sus derechos, para evitar el deterioro que la sanidad o la educación públicas vienen sufriendo en Aragón como consecuencia de las políticas de un partido que sólo piensa en el deterioro de lo público y en las privatizaciones», ha manifestado Morales.

El portavoz del PSOE aragonés ha recordado al PP que «en este partido no se cobran sobresueldos, no se pagan las reformas de las sedes con dinero negro, no se destrozan discos duros ni se niega quien es M.Rajoy». A diferencia del PP, «el PSOE actúa con contundencia ante un indicio de corrupción, y lo hace en las mismas 24 horas en que conoce un informe, no años después».

Morales ha concluido que «si hablamos de regeneración democrática, algo en lo que creemos firmemente, solo nos queda preguntarle al PP de Azcón dos cosas: dónde está la factura de El Ventorro y cuando se mudan de Génova 13».