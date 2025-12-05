Los 'whatsapps' de Pradas revelan que el equipo de Mazón sabía que había un muerto por la dana cuatro horas antes de la alerta

Cuatro horas antes de que se lanzase el ES-Alert tardío que centra la causa judicial sobre la dana, Emergencias de la Generalitat Valenciana ya sabía que había un muerto en la localidad de Utiel, donde la situación era dramática por el desbordamiento ... del río Magro mucho antes de que la tromba de agua y lodo arrasara los municipios por los que discurre el barranco del Poyo. El equipo de Presidencia, también conocía ese dato a las 16.28h del 29 de octubre de 2024. A primera hora, ya se le había perdido la pista a un camionero en l'Alcúdia.

Así lo revelan los mensajes de WhatsApp que la entonces consellera responsable de las emergencias Salomé Pradas, investigada junto a su ex 'número dos' Emilio Argüeso, ha aportado a la juez de Catarroja que instruye el procedimiento abierto por presuntos homicidios y lesiones por imprudencia. Unas comunicaciones de las que se desconocía su existencia hasta que Pradas hizo referencia a ellas en una entrevista en televisión.

«Nos informan de un fallecido en Utiel», indicó la exconsellera a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del hasta ahora presidente de la Generalitat Carlos Mazón. El mismo que, según Pradas, le pidió que no molestara a Mazón alrededor de las 14h y al que había enviado el mismo mensaje que al presidente unos minutos después de esa hora: «La cosa se complica en Utiel». A las 15h, de hecho, se decidió movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME), con la gente pidiendo auxilio en los tejados. Mazón ya estaba entonces comiendo en el restaurante El Ventorro.

A las 16.43h, Cuenca -sin hacer referencia al fallecido- le reenvió a Pradas un mensaje del «presi»: «Igual a las 19 horas vamos al 112». Allí estaba reunido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el órgano que gestionaba la crisis. Sin embargo, Mazón alargó la sobremesa hasta casi esa hora y después acompañó a la periodista con la que almorzó al aparcamiento en el que había estacionado su coche. Maribel Vilaplana salió del parking a las 19.48h y el expresidente no llegó al edificio de l'Eliana hasta las 20.28h, diecisiete minutos después de lanzarse el ES-Alert.

El barón del PP ha defendido que no tuvo confirmación de fallecidos hasta la medianoche, cuando lo señaló en una comparecencia ante los medios. El documento con el que el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, pidió movilizar a la UME a toda la provincia, a las 20.30h, sí indicaba que la existencia de víctimas mortales.