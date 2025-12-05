Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Agricultura no descarta que el brote de peste porcina de Barcelona saliese de un laboratorio
Última hora
Los 'whatsapps' de Pradas revelan que el equipo de Mazón sabía que había un muerto por la dana cuatro horas antes de la alerta

Los 'whatsapps' de Pradas revelan que el equipo de Mazón sabía que había un muerto por la dana cuatro horas antes de la alerta

«Igual a las 19h vamos al 112», indicó el expresidente desde El Ventorro a través de su jefe de gabinete, después de que la consellera informara a éste de «un fallecido en Utiel» a las 16.28h

Los mensajes de WhatsApp de Pradas con Mazón y su jefe de gabinete en la dana: del «Cojonudo» al «De confinar nada»

Captura de los mensajes intercambiados entre José Manuel Cuenca y Salomé Pradas el día de la dana
Captura de los mensajes intercambiados entre José Manuel Cuenca y Salomé Pradas el día de la dana ABC
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuatro horas antes de que se lanzase el ES-Alert tardío que centra la causa judicial sobre la dana, Emergencias de la Generalitat Valenciana ya sabía que había un muerto en la localidad de Utiel, donde la situación era dramática por el desbordamiento ... del río Magro mucho antes de que la tromba de agua y lodo arrasara los municipios por los que discurre el barranco del Poyo. El equipo de Presidencia, también conocía ese dato a las 16.28h del 29 de octubre de 2024. A primera hora, ya se le había perdido la pista a un camionero en l'Alcúdia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app