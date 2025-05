Feijóo no quiere «siglas» en la concentración del 8 de junio porque es «de los españoles honestos, no de un partido»

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes que la concentración convocada el 8 de junio en la Plaza de España de Madrid «no tenga siglas» o escenografía del partido ya que la movilización «va mucho más allá, va de plantar cara a este Gobierno, de decir basta, que acaben con esta degradación y de pedir a los españoles que respondan: o mafia o democracia». «Va de poner toda la estructura y la ilusión del primer partido de España a disposición de nuestro país», ha señalado entre fuertes aplausos un Feijóo que ha elegido la capital vallisoletana para abrir su campaña a la reelección como líder nacional de los populares.

En la céntrica Cúpula del Milenio, arropado por militantes y cargos del PP de toda Castilla y León, con el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, a la cabeza, el dirigente gallego ha trasladado a los suyos instrucciones de cómo quiere que sea la manifestación del día 8, con el principal objetivo de que no sea un acto de partido, si no de país, al que puedan ir personas de diferentes sensibilidades. «No quiero que se pongan siglas en esa concentración. Pondremos el primer partido de España a disposición de la concentración, pero sin siglas. Esta movilización es de los españoles honestos, no de un partido o de otro», ha señalado.

En este sentido, ha insistido en que «da igual a quien vote, los que quieran honestidad que vengan a la concentración. No se encontrarán con siglas de ningún partido». Se trata, ha apuntado, de «plantar cara al gobierno, de decir que basta ya y que acaben con esta degradación».

Una movilización con el lema 'Mafia o democracia' porque, ha confesado, «es necesario decirlo aunque nos duela». «¿Creéis que a mí no me duele decir esto?», ha preguntado al auditorio para concluir que «después de sentirlo y de reflexionarlo, esa es la situación en la que estamos, lo digo con dolor pero con sinceridad».

El presidente del PP se ha dirigido a los socios de Pedro Sánchez para preguntarles que con la situación actual y recordando la moción de censura a la que sometieron al PP. «¿Cuántas mociones de censura tendrían que haber hecho? Una al mes, una a la semana». «Si quieren acabar con esto, pueden hacerlo, porque mi compromiso con España no caduca», ha trasladado a los socios del Gobierno.

También se ha dirigido a Vox para señalar que «no esperaba que me criticasen por convocar una concentración contra el gobierno de España». Sin embargo, a pesar de todo, ha aclarado que «lo que quiero contestarles es nada». «La gravedad de lo que hace este Gobierno no merece ninguna discusión entre los partidos de la oposición», ha zanjado.

Por eso, ha pedido a los españoles «que quieren cambiar este país» que vayan «con la camiseta de la honestidad, de la democracia, y de España porque esta concentración no entiende de siglas, ni de partidos, entiende de gente».