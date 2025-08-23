Las urgencias hospitalarias suben un 6,5% en Andalucía

Las urgencias hospitalarias han crecido en Andalucía y de forma considerable: un 6,5% entre los meses de junio y julio, en comparación con el mismo periodo del año anterior. En estas fechas se llegan a sumar casi un millón de atenciones, 928.045 frente a las 870.445 del pasado curso.

En concreto, en junio de este año, el SAS ha atendido 458.630 urgencias en los centros hospitalarios andaluces frente a las 436.508 del mismo mes de 2024; en julio, han sido 469.415 frente a las 434.445 del mismo mes del ejercicio pasado.

La población ha aumentado en la Comunidad Autónoma, aunque sólo alrededor de 50.000 (48.788) en este último año. En términos ajustados por población, y tomando la media de los meses de junio y julio, la tasa de urgencias hospitalarias ha pasado de 523 a 545 por cada 10.000 habitantes (un 4,2% más),. Por contra, la de ingresos se mantiene estable en torno a 35 por cada 10.000 habitantes.

Las principales intervenciones quirúrgicas

En el balance semestral, el SAS ha destacado esta semana que en los seis primeros meses del año ha hecho más de 220.000 intervenciones quirúrgicas, de las cuales casi el 59% fueron de cirugía mayor ambulatoria, alrededor del 25% fueron programadas y el resto, urgentes.

En cuanto a los ingresos, la cifra rebasó los 288.000. En el ámbito de las pruebas diagnósticas, el número de exploraciones radiológicas realizadas en centros sanitarios andaluces ascendió a 5.623.068 e incluyó radiografías convencionales, ecografías, PET, TAC, densitometrías y angiografías, entre otras, según los datos ofrecidos por la Junta a Europa Press.

Los profesionales de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS) atendieron más de 45 millones de citas en la Historia Clínica Digital del Paciente entre enero y junio de 2025. La mitad de estas consultas correspondieron a medicina general, atendidas en centros de salud, consultorios y domicilios.

En el mismo periodo, Enfermería atendió más de 16 millones de consultas en todas sus modalidades, y pediatría superó los tres millones. Las urgencias gestionadas en centros de Atención Primaria superaron los 3,7 millones. La actividad asistencial se completó con más de ocho millones de consultas externas en los hospitales públicos, tanto primeras como de seguimiento.

Además, las urgencias hospitalarias superaron las 2.742.737 en estos seis meses, de las que 184.878 requirieron ingreso. Por su parte, el Módulo de Pruebas Analíticas de Diraya registró más de seis millones de solicitudes por parte de los profesionales y se realizaron más de 200 millones de determinaciones analíticas.