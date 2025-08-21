El Hospital Reina Sofía de Córdoba podrá fabricar fármacos con células modificadas para tratar cánceres de sangre

El laboratorio GMP de la Unidad de Terapia Celular del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha recibido una nueva autorización para investigar con linfocitos T modificados genéticamente en su sala GMP, es decir, una sala limpia que cumple con las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP, por sus siglas en inglés).

Esta certificación, otorgada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, avala la seguridad en la manipulación, procesamiento y almacenamiento de organismos modificados genéticamente. En concreto, se autoriza el uso de células CART-CD19, una innovadora terapia dirigida al tratamiento de pacientes con neoplasias hematológicas de estirpe B (un tipo de tumor que afecta a las células del sistema sanguíneo, especialmente a los linfocitos B). Gracias a esta autorización, el laboratorio podrá fabricar medicamentos de investigación para ensayos clínicos en este tipo de cáncer.

Esta nueva acreditación se suma a la ya existente en el Laboratorio GMP de la Unidad de Producción y Reprogramación Celular del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla, también del SAS. Este centro cuenta con autorización para trabajar con células CART-CD19, dirigidas al tratamiento del linfoma no Hodgkin, y CART-BCMA, indicadas para el mieloma múltiple.

Red GMP de Terapias Avanzadas del SAS

El Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) cuenta con una red de 10 laboratorios GMP especializados en terapias avanzadas, ubicados en Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla (uno de ellos con fines exclusivamente formativos, en el centro de simulación clínica de Granada). Esta red está coordinada por la Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas (RAdytTA), impulsada por la Fundación Progreso y Salud, con el objetivo de desarrollar nuevas terapias que ofrezcan alternativas para enfermedades sin cura.

Actualmente, la red GMP del SSPA trabaja con una cartera activa de 17 medicamentos de terapias avanzadas, incluyendo productos de terapia celular, génica e ingeniería de tejidos.

Hasta la fecha, Andalucía ha producido más de 1.330 dosis de estos medicamentos en instalaciones autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Estas terapias han beneficiado a más de 900 pacientes, ya sea en ensayos clínicos, bajo uso compasivo o como parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Ejemplos de su aplicación incluyen la piel artificial para grandes quemados o el uso de condrocitos para tratar lesiones articulares.