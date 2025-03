Moreno asegura que el SAS tiene ahora 3.500 sanitarios más que en octubre

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , aseguró este martes en Almería que la plantilla del sistema público de salud en Andalucía es actualmente de 125.218 profesionales , lo que supone 30.000 profesionales más que la plantilla de 2019 y 3 .500 más que el pasado 31 de octubre cuando finalizó el contrato extraordinario de refuerzo Covid de 20.000 sanitarios de los que inicialmente se renovó a 12.000.

Según Moreno, un 91 por ciento de esos 20.000 profesionales, incluido gran parte de los 8.000 a los que entonces no se renovó, siguen trabajando para el servicio Andaluz de Salud , un hecho constatable «con nombres y apellidos» . El dato supone que no es que existan 8.000 trabajadores sanitarios menos en Andalucía desde entonces en la Sanidad andaluza, sino que hay 3.500 más, incluido 3 de cada 4 contratos no renovados en aquel momento, al finalizar la vigencia del fondo Covid y cambiar la situación de la pandemia en otoño, y que son profesionales que sigue trabajando para el Servicio Andaluz de Salud.

Moreno resaltó el dato en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se celebró este martes en Almería después de pedir a la oposición «seriedad y rigor» sobre el diagnóstico de la gestión sanitaria en plena sexta ola del coronavirus, un día después de que el PSOE anunciara una «ofensiva orgánica e institucional» contra el deterioro de la sanidad pública de Andalucía.

Moreno reclamó que se eviten las mentiras y ofreció datos de la plantilla del sistema sanitario púbico «para desmentir algunos mantras falsos sobre la situación de nuestro sistema sanitario». En este sentido recordó que la plantilla actual del sistema público de salud andaluz es la mayor de la historia , por lo que no se puede hablar de «recortes» en la inversión sanitaria en Andalucía, al tiempo que se refirió al «triste legado» que recibió el actual Gobierno andaluz en cuanto a situación de las infraestructuras sanitarias «que no eran capaces de aguantar una oleada de gripe como la que ocurrió en 2017».

El presidente de la Junta contestaba así a la campaña desplegada por el PSOE sobre el deterioro de la sanidad andaluza resumida en la carta que le remitía a primeros de año el secretario general de l PSOE andaluz, Juan Espadas . Lo hacía también el mismo día que la secretaria de Política Municipal de Grandes Poblaciones del PSOE de Andalucía, Isabel Ambrosio , exigía al presidente que «aparque su actitud pasota y responda con urgencia» a la oferta socialista de acuerdo para «salvar» la sanidad andaluza.

En el mismo sentido Juanma Moreno pidió este martes que se ponga fin al alarmismo en torno a la vuelta a la aulas en esta sexta ola, ya que la situación en los colegios es de absoluta normalidad con un 99,8 por ciento de los centros abiertos y solo un 0,8 por ciento de docentes en baja laboral (por Covid u otras circunstancias).

El presidente, que confía en que se doblegue la actual ola de la pandemia en las próximas semanas para afrontar en tres meses un escenario más optimista reclamó: «prudencia sí, alarmismo no y mentiras no» .