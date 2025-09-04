Francisco J. Tato: «Sin una reforma del modelo autonómico, la quita de deuda es pan para hoy y hambre para mañana»

El paso ha sido sencillo y evidente. La quita de la deuda por parte del Estado a las Comunidades ha saltado del terreno económico, de lo puramente técnico, al espacio de confrontación entre los dos grandes partidos, PSOE y PP. Entre el Gobierno de España ... y los presidentes regionales. Dejando al margen su origen estrictamente político, pues nace de la exigencia de ERC a Pedro Sánchez para investir a Salvador Illa como máximo mandatario de la Generalitat, resulta interesante conocer la opinión de los expertos más allá de la batalla ideológica o partidista. Francisco José Tato, decano del Colegio de Economistas de Sevilla, responde claro, conciso, cortito y al pie a las principales cuestiones relacionadas con esta medida que requiere de un pequeño esfuerzo para escapar del manoseo y la media verdad.

-¿Beneficia la condonación de la deuda a Andalucía?

-Decir que no beneficia esta quita sería una falacia, ya que el Estado va a asumir casi 19.000 millones de euros de la deuda andaluza, lo que supone un ahorro financiero a la Comunidad por intereses y una mejora de la solvencia. Pero en cierta medida esta es una pregunta trampa. ¿Beneficia la medida? sí. ¿Es razonablemente hacerlo de esta manera y de forma unilateral? Claramente, no, ya que sin una reforma clara del modelo autonómico, esto es pan para hoy y hambre para mañana.

Además, se está premiando al que no ha sido prudente en sus políticas de gasto, en detrimento de aquellos que sí lo han sido, como la comunidad andaluza.

-La Junta, antes con María Jesús Montero, ahora Juanma Moreno, insiste precisamente en que el gran lastre es la infrafinanciación.

-Así es. La medida no arregla el problema de fondo, que es el sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014. Así que Andalucía seguirá sufriendo los desequilibrios del modelo y continuará como una de las comunidades peor financiadas. Además, el mensaje que se está lanzando con esta quita es «endéudate que ya te rescatarán» y, dado que Andalucía ha sido prudente en las reglas de gasto, sale claramente penalizada en términos de incentivos.

-¿Cree que la quita debería haber sido más o menos? ¿Está de acuerdo con el criterio establecido?

-Creo que la condonación debería haberse hecho en todas las comunidades por igual aplicando como criterio una quita de un porcentaje del PIB de cada región, siendo ese porcentaje el de la comunidad menos endeudada, no el criterio que se ha aplicado. En definitiva, la quita debiera haber sido menor y con condiciones basadas en metas fiscales y de gestión.

-¿Se puede invertir ese dinero que se ahorra en gastos corrientes como Sanidad, Educación, Dependencia...? El PSOE apunta que sí, pero la AIReF y técnicos de Hacienda lo niegan.

-La razón por la cual la AIReF lo niega es por una razón técnico-contable muy concreta: el ahorro de intereses no aumenta el 'gasto computable' que fija la regla de gasto (europea/nacional). Como los intereses están excluidos del gasto computable, pagar menos intereses no te habilita a gastar más en Sanidad, Educación o Servicios Sociales sin incumplir la regla. Lo dice textualmente la AIReF, ya que el ahorro «no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas».

Además, la condonación es, en contabilidad nacional, una transferencia de capital del Estado a las CCAA, mejora el saldo regional pero empeora el del Estado por el mismo importe, y no crea financiación adicional en el conjunto de las autonomías, ya que no eleva el 'techo' de gasto permitido. De ahí que, sin cambiar objetivos/techo o compensarlo con ingresos o recortes en otras partidas computables, no hay margen nuevo para gastar. En resumen, sí existe ahorro financiero, pero no mayor margen de gasto, por cómo está diseñada la regla de gasto y como se registra la operación en las cuentas públicas.

-¿Tiene Andalucía un problema de deuda?

-No. La deuda de la Comunidad Autónoma andaluza en relación al PIB está por debajo de la media del resto de comunidades, por lo que la medida supone para Andalucía un menor alivio fiscal al no tener un problema agudo. El objetivo debe ser pelear por una mejor financiación corriente a través de la reforma del sistema de financiación autonómica, en lugar de limpiar un balance ya moderado.

-Como economista, ¿qué le parece esta medida del Gobierno?

-Al igual que la energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma, la medida aprobada no destruye la deuda, sólo transforma la ya creada al trasvasarla de las comunidades al Estado.

-¿Puede afectar a la credibilidad de España en el extranjero?

-Sin duda, los mercados siempre penalizan medidas de esta naturaleza que premian a los despilfarradores en detrimento de otras comunidades que hacen sus deberes.

-¿Al final la tendrán que pagar también los andaluces por asumirla el Estado?

-Por supuesto que sí. Todo esto al final, por un lado o por otro, lo vamos a pagar los españoles, pudiéndose dar la paradoja de que, una vez adoptada esta medida y limpiada la deuda de las comunidades, esta deuda la tengamos que pagar los ciudadanos que formemos parte en un futuro del territorio común, ya que aquellos que disfruten de un modelo fiscal propio no vendrán obligados a hacerlo. Luego seremos menos para afrontar esa deuda.