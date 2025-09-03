José María O'Kean: «Andalucía se ahorraría el pago de intereses, pero no es seguro que pueda invertir en gastos corrientes como Sanidad o Educación»

¿En qué beneficiará a Andalucía la condonación de la deuda aprobada por Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros? ¿Servirá para invertir en Educación, en Sanidad, para contratar a más médicos, enfermeros y/o profesionales que refuercen el servicio de Dependencia? ¿O ... simplemente es un cambio de balance, un ajuste contable, un 'te lo quito por aquí y te lo meto por allá'? Las preguntas que interesan al ciudadano y que siguen estando en el aire a la espera de poder leer la 'letra pequeña' del contrato, no apta ni para miopes ligeros.

La economía no es una ciencia exacta y cada cual la somete según sus intereses. En este anteproyecto de ley del Gobierno, los matices alteran el resultado final, por ello la calificación de «trampa» que utiliza el Partido Popular. El Ministerio de Hacienda liderado por María Jesús Montero, por exigencia de ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, ha aceptado que el Estado asumirá gran parte de la deuda de las Comunidades Autónomas. En base a unos criterios muy discutibles, Andalucía y Cataluña son las más beneficiadas, pues se 'limpian' 18.791 y 17.104 millones (respectivamente) de los 83.252 millones que componen el total. Alrededor de unos 2.200 euros por habitante. La gran perjudicada, donde se advierte la lucha política y partidista, es la Comunidad de Madrid.

La propia Montero y sus socios de Sumar piden a Andalucía que acepte esa condonación de la deuda. No entenderían que la rechazara, pues podría invertirse en solventar algunas de las carencias del Ejecutivo regional. José María O'Kean, catedrático de Economía Aplicada y profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y en el IE Business School, arroja luz sobre tanta oscuridad. Andalucía «no tiene un problema de deuda como le ocurre a Cataluña» (de 40.000 millones a casi 90.000), si bien con esta quita sí que la Comunidad «saldría beneficiada».

Los intereses de la deuda

«Paga unos intereses durante todo el año que con esta condonación dejará de pagarlos, así que ahorra unos 400 millones anuales», calcula. ¿Y qué se puede hacer con ello? «Hay que esperar a que se plasme, pues el Gobierno asegura que se puede invertir paras gastos corrientes pero la AiRef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), entidad europea que vela por los intereses, señala que sólo se podría usar para amortizar deuda». La AIReF señala que de invertir en política social conllevaría el incumplimiento de la regla del gasto.

Los criterios del Gobierno para definir este 'indulto' económico, «que todo va encauzado para beneficiar a Cataluña», se basa en el cálculo de deuda por población ajustada. Por ello Andalucía ha pasado de los 7.000 millones de quita que se reflejaron en un principio a los 18.000 actuales. «Es que si no el agravio sería muy evidente», reconoce O'Kean. «Pero que lo deba Andalucía o España, al final es lo mismo, porque todos tendremos que asumir esa deuda».

Al Gobierno de Juanma Moreno le interesaría que con «ese ahorro en los intereses» se pudiera invertir «por ejemplo en aliviar listas de espera en Sanidad» o en materias donde pudiera tener mayores problemas «que en amortizar deuda, pues la posición en este sentido es positiva». Apunta que «el Gobierno está por esta tarea, pero le pueden añadir condicionantes, como ahora dice Sumar, para que esa quita vaya ligada a que no puedan bajar los impuestos o se bonifiquen donaciones y sucesiones».

Una maniobra que podría invadir o al menos interferir en las competencias autonómicas, de ahí que ya se hayan presentado recursos contra este anteproyecto de ley. «Por eso creo que el PP debería haber dicho sí a acogerse a esta condonación, y luego presentar los recursos» correspondientes ante la Justicia «diciendo que no es legal. Es que al final terminarán todos aceptando».

José María O'Kean insiste en que «el trasfondo de todo es la exigencia de Cataluña» que al pedir «el cupo fiscal, lo que hace es que se va a ir independizando poco a poco y no quiere tener una rémora de deuda con el Estado».

Esta condonada deuda de las CCAA se ha generado en los últimos años, desde el 2010, principalmente por la crisis inmobiliaria (el Estado tuvo que apoyar económicamente sobre todo por la quiebra del sector de la construcción), la posterior del covid-19 y la última de la invasión de Ucrania. Pero mientras unos (como Andalucía) han logrado reducir esa deuda con su gestión, otra (Cataluña) la ha ido engordando al estar embarcada en despilfarros como el procés. La deuda por cada andaluz asciende a 4.690,7 euros, frente a los 11.195,3 euros por catalán: dos veces y medio por encima de los andaluces.

«A todas en principio les viene bien al pagar menos intereses y poder acceder a los mercados en mejor situación, pero la más beneficiada es la comunidad catalana» que, además, con la financiación singular no tendría por qué afrontarla en un futuro. «Pero Europa no ve bien las condonaciones de deuda. Es un aviso a navegantes: 'sigan endeudándose, que alguien vendrá y se lo perdonará'. Castiga a quien lo ha hecho bien y ha ido cumpliendo con sus compromisos».