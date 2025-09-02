Juanma Moreno renuncia a la quita de deuda a Andalucía: «Es una operación política de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder»

No es no. Andalucía rechaza de plano la quita de la deuda que tiene contraída con el Estado. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado este martes en Santander que esta comunidad autónoma no va a «asumir» la condonación parcial de la deuda aprobada este martes en el Consejo de Ministros. «No es otra cosa que una operación política para cumplir un compromiso, en este caso del señor [Pedro] Sánchez para mantenerse en el poder, con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)», su socio en el Gobierno y apoyo clave en la investidura del presidente catalán, Salvador Illa (PSC).

La quita de la deuda surge de una negociación entre el PSOE y los independentistas catalanes para votar la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa, tras las elecciones generales de julio de 2023. Como parte del acuerdo, el PSOE promovió una quita para Cataluña, que la ministra de Hacienda y secretaria general del partido en Andalucía, María Jesús Montero, decidió extender al resto de comunidades autónomas. El mayor montante, 18.791 millones, correspondería a Andalucía, la comunidad más poblada de España.

En una rueda de prensa junto a la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP) en Santander, Juanma Moreno ha asegurado que «al final esto es salvar a Sánchez; es tan sencillo como salvar a Sánchez, y para salvar a Sánchez, nos meten a todos en un lío y además utilizando los recursos y el aparato del propio Estado».

«No favorece a Andalucía»

Moreno ha explicado que la condonación de la deuda «no es favorable para Andalucía», como dicen la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) o expertos de economía, por lo que Andalucía no va «a asumir ninguna quita de la deuda por parte del Gobierno de España, por muchas razones».

Entre otras, el presidente ha detallado que Andalucía «no tiene ningún problema de deuda», a diferencia de Cataluña, que sí «lo tiene». Ha expuesto que la deuda de la comunidad andaluza «está a dos puntos por debajo de la media y es la más baja de los últimos 12 años». «Es una de las cinco comunidades autónomas de España con menos deuda, y, por cada andaluz, la deuda es menos de la mitad que por cada catalán, y tenemos solvencia para salir a los mercados», ha recalcado.

Cesiones al independentismo

Andalucía tiene «tanta solvencia» que a partir del año 2026 no necesitará «ningún instrumento del Estado para financiarse», sino que podrá hacerlo «exclusivamente con los mercados». Ha reivindicado un nuevo modelo de financiación autonómica, que es «exactamente» lo que decía la actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Cuando era consejera de Hacienda en el último gobierno andaluz del PSOE, defendía que «no se puede sustituir por una quita de deuda, por mucho que beneficiara a Andalucía». Esta comunidad ha dejado de recibir más de 1.500 millones de euros al año con el actual sistema que le perjudica.

Con la aprobación de la condonación de la deuda por parte del Consejo de Ministros, estamos ante una «cesión más, la enésima», al independentismo. «Lo vemos con la quita de la deuda, lo vemos con esa financiación singular de Cataluña, también acordada y firmada con Esquerra Republicana de Cataluña, y lo vemos con la reunión del presidente Illa con (Carles) Puigdemont esta misma tarde», ha añadido. Salvador Illa va a llevar al líder de Junts, con el se verá en Bruselas, un «recado» de Sánchez para «salvar» la legislatura. Todo ello con un único propósito: para que Sánchez pueda «aguantar una semana más, un mes más o si puede un año más» en el poder.