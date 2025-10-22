Suscríbete a
ABC Premium

FOrO ABC

La receta de Juanma Moreno para adaptar el Servicio Andaluz de Salud (SAS) al siglo XXI

El presidente espera que el comité de expertos tenga un dictamen antes de las elecciones, y «lo completaremos» si vuelve a gobernar

Juanma Moreno: «Hemos captado 17.300 millones de inversión industrial nueva en Andalucía»

El presidente durante su intervención en el Foro ABC
El presidente durante su intervención en el Foro ABC RAÚL DOBLADO
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El principal ente empleador de la comunidad autónoma y que presta un servicio básico a los ciudadanos tiene que responder a los complejos retos del mundo de hoy pero opera con los modos del de ayer. Y por esa razón su funcionamiento diario está aquejado ... de disfunciones evidentes, como las que han aflorado con la crisis del cribado del cáncer de mama que ha puesto en serios apuros al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y que ayer reconoció en el Foro ABC, celebrado en la sede del periódico en Sevilla, que a veces parece «que el siglo XXI no ha entrado en el Servicio Andaluz de Salud (SAS)».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app