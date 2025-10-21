Suscríbete a
Foro ABC con Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía

Juanma Moreno: «Hemos captado 17.300 millones de inversión industrial nueva en Andalucía»

El presidente de la Junta recuerda en el Foro ABC que desde el año pasado la región es líder nacional en la generación de energía limpia y autoconsumo

Inauguración de una planta fotovoltaica en Córdoba
Inauguración de una planta fotovoltaica en Córdoba rafael carmona
Elena Martos

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha sido protagonista del Foro ABC que se ha celebrado este martes en la sede del periódico, una cita que ha coincidido con el Día Mundial del Ahorro de Energía. Y esta es precisamente «una pieza ... clave en la transformación de Andalucía», como ha señalado el jefe del Ejecutivo al inicio de su intervención, en la que ha definido la región como «una potencia en energías limpias y renovables».

