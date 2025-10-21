Juanma Moreno: «Hemos captado 17.300 millones de inversión industrial nueva en Andalucía»

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha sido protagonista del Foro ABC que se ha celebrado este martes en la sede del periódico, una cita que ha coincidido con el Día Mundial del Ahorro de Energía. Y esta es precisamente «una pieza ... clave en la transformación de Andalucía», como ha señalado el jefe del Ejecutivo al inicio de su intervención, en la que ha definido la región como «una potencia en energías limpias y renovables».

El evento, organizado por este medio con el patrocinio de Moeve y Enagás, ha reunido a numerosos asistentes de los ámbitos de la empresa, la política, las instituciones y la sociedad civil. Ante este aforo, Moreno ha destacado herramientas puestas en marcha por su gobierno como la Unidad Aceleradora de Proyectos, «que ha movido una inversión de 9.300 millones y 21.000 empleos». Son iniciativas relacionadas con las renovables, el biogás, el hidrógeno verde, la economía circular o la I+D+i. Además, ha avanzado que se han captado 17.300 millones de inversión industrial nueva en tres años, por encima de los 5.000 millones al año que su equipo se había marcado como objetivo.

«Casi el 70% de la potencia total para la generación de energía procede ya del mix de las renovables en Andalucía», ha precisado el presidente. «Somos líderes nacionales en potencia instalada de fotovoltaica y para la generación y autoconsumo». Moreno ha llamado la atención sobre el hecho de que a pesar de la buena situación geográfica y climatológica para la generación eólica y fotovoltaica de esta tierra «no era la primera en potencia instalada, pero ahora lo es». «Lo somos desde este año, casi el 25% del total nacional en generación (9.277MW) y en autoconsumo (1.700 MW).

«Desde este año somos líderes en potencia instalada de fotovoltaica, casi el 25% del total nacional»

Otro de los indicadores en los que se ha detenido el presidente es en la aportación del PIB industrial, que en 2024 rozaba los 21.000 millones de euros, que son 4.000 más que hace seis años. La industria andaluza supone hoy más de 282.000 puestos de trabajo, unos 40.000 más que en la etapa anterior, lo que representa un incremento de más de 16%.

Y ese crecimiento se ha convertido ya en una tendencia, pues la producción encadena diez meses consecutivos de subida. Juanma Moreno se ha referido a la inversión industrial que se ha captado, estimada en 17.300 millones, de los que 9.500 son de la llamada industria verde, centrada en combustibles renovables como el que producirá Moeve en La Rábida; cobre verde, recuperación de metales o plataformas para eólica marina.

«A todo esto hay que sumar la apuesta por el hidrógeno verde, con nuestra propia hoja de ruta para aprovechar todo el potencial andaluz, movilizar al sector público y privado e impulsar proyectos de producción, distribución y almacenamiento de hidrógeno», ha resaltado, tras valorar el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde que la energética está construyendo en San Roque y Palos de la Frontera.

La revolución verde

«La apuesta por las renovables también es un pilar de la revolución verde que está dando sus frutos con una bajada de emisiones en Andalucía», ha indicado Moreno en este bloque dedicado a la industria. Antes de pasar a otros ámbitos, no ha perdido la oportunidad para reclamar desde el Foro ABC una inversión en infraestructuras energéticas a la altura de la capacidad que ha mostrado la región: «Siendo una potencia en renovables, tenemos un 40% menos de redes eléctricas que la media nacional«. El presidente ha lamentado que »el Gobierno de España, con su falta de organización y de inversión, está poniendo en riesgo no sólo la seguridad energética, sino el futuro«.

Así, ha recordado que el apagón del mes de abril afectó especialmente a Andalucía y que a día de hoy no sabemos exactamente lo que pasó. La falta de planificación «es un cuello de botella para el desarrollo económico», ha resaltado, señalando casos como la provincia de Málaga donde no se puede crecer más por falta de infraestructuras de transporte eléctrico.