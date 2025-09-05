Suscríbete a
Procesada una concejal del PSOE por hacer funcionaria a una mujer a cambio del voto de toda su familia en las elecciones en Arcos de la Frontera

María José González Peña, actual vicesecretaria general del PSOE en el municipio gaditano, amañó supuestamente un concurso oposición para contratar a una mujer con la «condición» de que ella, su marido y hermanas apoyaran al partido

Arcos de la Frontera, una agencia municipal de colocación para cuñados del alcalde y los concejales

La concejal socialista María José González Peña (segunda por la izquierda) junto a la diputada andaluza Irene García, en la visita a una obras en Arcos de la Frontera en septiembre de 2023
La concejal socialista María José González Peña (segunda por la izquierda) junto a la diputada andaluza Irene García, en la visita a una obras en Arcos de la Frontera en septiembre de 2023 psoe de arcos
Antonio R. Vega

Un empleo público en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz) a cambio de que su familia al completo votara al PSOE en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019, que estaban próximas a celebrarse. Fue el trato que un ... asesor de la actual vicesecretaria general del PSOE, María José González Peña, entonces teniente de alcalde de Personal en el Consistorio gaditano, ofreció a la beneficiaria del contrato, Manuela F. N. El premio fue una plaza como funcionaria interina mediante un concurso oposición que fue amañado a su medida. Para no dejar ningún cabo suelto, el cuestionario del examen tipo test había sido confeccionado por la propia adjudicataria del puesto.

