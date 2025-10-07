Suscríbete a
ABC Premium

Seis universidades estrenan curso en Málaga en el año del desembarco de las privadas

La llegada de UAX, Utamed y la Universidad Europea amplía la oferta de enseñanza superior y diversifica el panorama académico malagueño

Nace Utamed: la primera universidad online privada de Andalucía

La Universidad Europea de Andalucía abre en Málaga con 550 alumnos

Estudiantes durante los exámenes de selectividad realizados en la UMA
Estudiantes durante los exámenes de selectividad realizados en la UMA SUR
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Málaga inaugura el calendario académico 2025/26 con un ecosistema universitario inédito: tres instituciones públicas, Universidad de Málaga (UMA), Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y UNED, y tres privadas, Utamed, UAX Mare Nostrum y Universidad Europea de Andalucía operan ... ya con perfiles distintos pero complementarios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app