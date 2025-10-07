Seis universidades estrenan curso en Málaga en el año del desembarco de las privadas

Málaga inaugura el calendario académico 2025/26 con un ecosistema universitario inédito: tres instituciones públicas, Universidad de Málaga (UMA), Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y UNED, y tres privadas, Utamed, UAX Mare Nostrum y Universidad Europea de Andalucía operan ... ya con perfiles distintos pero complementarios.

El nuevo curso consolida a Málaga como uno de los polos universitarios más dinámicos de Andalucía, con una oferta que abarca todas las áreas del conocimiento, desde las humanidades y las ciencias sociales hasta la salud, la ingeniería y la tecnología digital. La combinación de universidades públicas consolidadas y nuevos campus privados configura un ecosistema académico diverso y competitivo, alineado con la estrategia de ciudad innovadora que impulsa el Ayuntamiento.

Seis universidades, seis formas de enseñar

La Universidad de Málaga (UMA), principal institución pública de la provincia, es la universidad más longeva y la que ofrece la mayor oferta educativa de la ciudad. Ha abierto curso con cerca de 8.000 nuevos estudiantes de grado y más de 1.500 de posgrado dentro de un campus que supera los 30.000 alumnos. Mantiene alrededor de 78 titulaciones de grado, incluidos dobles, y estrena un doble grado en Criminología y Psicología.

El rector, Teodomiro López ha reivindicado una financiación por alumno equiparable al esfuerzo investigador de la institución y ha reafirmado el papel de la universidad pública como garante de igualdad de oportunidades y cohesión social.

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), pública y especializada en posgrado y formación complementaria, refuerza su sede tecnológica en Málaga con nuevos másteres interuniversitarios en aprendizaje de idiomas con tecnologías inteligentes, innovación educativa y transformación digital.

Su lema, «La pública, la de posgrado», resume una filosofía basada en la cooperación institucional, la especialización y la transferencia de conocimiento. Con la singularidad de ser la única universidad pública andaluza dedicada en exclusiva al posgrado, la UNIA mantiene una marcada proyección internacional, con programas activos en el norte de África y en diversos países iberoamericanos.

Edificio de la UNED en Málaga sur

La UNED mantiene en la provincia más de 5.000 matriculados con un modelosemipresencial, flexible y sin nota de corte. Aunque históricamente ha atraído a adultos con empleo, ha crecido el peso de jóvenes de 18 a 25 años que valoran la compatibilidad. Psicología, Derecho y Educación Infantil figuran entre sus programas más demandados. La institución defiende su método como «garantía de calidad educativa» a distancia, con tutorías virtuales y apoyo presencial.

Utamed, primera universidad privada 100% online de Andalucía con sede corporativa en el Parque Tecnológico de Málaga, inicia su andadura tras diez años de gestación con casi 1.500 alumnos y 21 titulaciones verificadas. Su oferta cubre áreas orientadas a la transformación digital, Economía Digital e Inteligencia de Negocios, Marketing y Comunicación Digital, Ingeniería de Organización Industrial, Ingeniería Informática, Derecho con mención en TIC, Educación Infantil y Primaria, Nutrición y Psicología, además de másteres como Inteligencia Artificial o Tecnologías Educativas.

El rector de la Utamed, Juan de Dios Jiménez, durante el acto de presentación SUR

Su rector, Juan de Dios Jiménez, ha subrayado que los principios que guían a la institución son la meritocracia y la excelencia. La metodología se centra en pensamiento crítico, trabajo en equipo y evaluación competencial, con más de 500 empresas colaboradoras. La universidad se reivindica como proyecto privado sin financiación pública y con vocación de «ascensor social».

UAX Mare Nostrum, primer campus privado presencial de la capital, ha comenzado el curso con más de 400 estudiantes y tres facultades: Salud y Deporte, Arte y Diseño, y Negocio y Tecnología. Ofrece Fisioterapia, Nutrición, Farmacia, Odontología, Biomedicina, Enfermería, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Analítica de Negocios y Computación e Inteligencia Artificial, además de másteres sanitarios y de gestión.

Su rector, Luis Garicano Couceiro, define un campus «conectado», con aulas visibles y tecnología para la aplicación práctica del conocimiento. La filosofía académica pivota sobre la empleabilidad, la investigación aplicada y la relación con el tejido empresarial local.

El campus de la UAX Mare Nostrum SUR

La Universidad Europea de Andalucía ha inaugurado este lunes, 6 de octubre, su nuevo campus en Teatinos con más de 550 alumnos de grado y posgrado ya en clase. Levantado sobre 27.000 metros cuadrados, es el segundo recinto más grande del grupo y combina tecnología y sostenibilidad con laboratorios y clínicas universitarias de última generación. Inicia su actividad con diez grados, dos dobles grados y ocho posgrados en áreas de salud, deporte, empresa, educación y tecnología.

El rector, Daniel Hormigo, ha fijado como meta alcanzar los 5.000 estudiantes en cinco años y ampliar la oferta «de forma sostenible». Con un 40% de alumnado internacional procedente de más de 50 países, la institución se presenta como un proyecto global desde la Costa del Sol, apoyado en alianzas con el Museo Carmen Thyssen Málaga y la CEM, un plan de ayudas superior a 2 millones de euros y una docencia activa y por proyectos orientada a la empleabilidad y al rigor académico.

Las titulaciones más solicitadas

La demanda se concentra en salud y en tecnología y datos. En la UMA destacan el doble grado de Criminología y Psicología, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, Medicina, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Enfermería. En la UNED repiten Psicología, Derecho, Educación Infantil, Criminología y ADE. Utamed concentra interés en Nutrición, Psicología, Tecnologías Educativas, Derecho con mención en TIC, Educación Primaria y el máster en Inteligencia Artificial. UAX concentra Enfermería, Odontología, Farmacia y Fisioterapia y Deporte. En la Europea, despuntan Odontología, Psicología, Fisioterapia y ADE. La tendencia marca un curso orientado a la empleabilidad y al fortalecimiento de la relación universidad-empresa.

El Ayuntamiento de Málaga se muestra favorable a la ampliación de la oferta universitaria, tanto pública como privada, dentro de su estrategia de consolidar la ciudad como referente del conocimiento y la innovación. Desde el consistorio se destaca que esta diversificación «permite a los jóvenes malagueños cursar los estudios que desean sin marcharse fuera y, al mismo tiempo, atrae talento de otras ciudades que eligen Málaga para formarse».