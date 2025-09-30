Nace Utamed: la primera universidad online privada de Andalucía

La Utamed (Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo) ha inaugurado este martes 30 de septiembre su sede en el Parque Tecnológico de Málaga y activa el arranque académico de octubre. La organización educativa es la primera universidad privada 100% online de Andalucía y nace con ... la ambición de conectar talento y empresa. Inició con una clase magistral de Elvira Roca y las intervenciones del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el secretario de Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera de las Heras.

La institución arranca con el objetivo de adaptar el plan académico a la sociedad tecnológica e hiperconectada y a un mercado más competitivo. Desde la organización aseguran que la docencia será personalizada, con tutorización intensiva y evaluación continua.

La oferta con la que se estrena incluye once grados y cinco másteres universitarios ya verificados. Es, según la planificación académica, la universidad con más títulos verificados en 2025. La matrícula prevista alcanza 1.500 estudiantes.

El perfil del alumnado refleja la demanda de formación flexible. La edad media supera los 32 años. Según datos de la organización, más de la mitad de los estudiantes son mujeres, y el 30% reside en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Utamed afirma que el precio de la matrícula de un alumno en sus grados supone la mitad del gasto total de un estudiante a lo largo de un curso académico, contando los gastos derivados del alojamiento.

El proyecto ha seleccionado 100 profesores entre 8.000 currículos, el 65% de ellos doctores. La plantilla combina trayectoria académica y experiencia profesional para reforzar la empleabilidad. La dirección subrayó que Utamed «mira a las empresas y colabora con ellas» mediante convenios, prácticas y proyectos aplicados.

La lección inaugural, ha corrido a cargo de la escritora malagueña Elvira Roca. La andaluza ha advertido del riesgo de confundir información con conocimiento en una época acelerada por la tecnología. Ha insistido en que la memoria, la riqueza del lenguaje y la capacidad de expresarse con precisión siguen siendo pilares de cualquier educación superior que aspire a formar criterio. “En un mundo inundado de tecnología es necesario preguntarse no solo qué ganamos, sino también qué estamos perdiendo”, ha sostenido la divulgadora.

Un camino lleno de dificultades

El cofundador y presidente de UTAMED, Francisco Ávila, ha recordado las dificultades que el proyecto ha sorteado hasta abrir sus puertas. Ha lamentado que, durante la tramitación, se le tachara de “chiringuito” y que hubiera dirigentes que presumieran de haber blindado una ley para impedir su avance. “ Algunos políticos decían: tranquilos, hemos redactado una ley para que sea imposible que salga adelante”, ha señalado.

Ávila ha subrayado que, antes de la autorización definitiva, la universidad debía verificar sus 21 títulos. Lo ha descrito como un proceso exigente que el equipo ha conseguido culminar para poder iniciar la actividad. También ha tendido la mano a la universidad pública, con la idea de articular planes mixtos y completar la oferta educativa disponible para los andaluces.

El secretario general de Universidades de la Junta, Ramón Herrera de las Heras, ha aportado contexto sobre la demanda de formación privada. Ha indicado que, cuando el actual Gobierno andaluz tomó posesión, existían 8.798 estudiantes de la comunidad cursando estudios en universidades privadas fuera de Andalucía. “Deben coexistir la universidad privada y la pública”, ha defendido. Y ha remarcado un principio de la política autonómica: “Me alegra que no me haya pedido dinero el rector, porque me he hartado de decir que desde la Junta de Andalucía no damos dinero a las universidades privadas”.

Foto oficial de la inauguración de los miembros responsables de Utamed junto a los representantes políticos Salvador salas

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha reivindicado el papel de UTAMED para retener talento en Málaga. Ha destacado que la modalidad en línea permitirá estudiar a quienes trabajan o no pueden desplazarse. “Quiero felicitar a Francisco Ávila por ese proyecto que lleva diez años intentando sacar”, ha dicho, convencido de que la combinación de empresa y educación traerá “buenos resultados” y de que la nueva institución es una “universidad del siglo XXI, con métodos innovadores, que se adapta a una realidad cambiante”.

Salado ha añadido que la educación “es clave para la evolución de las sociedades modernas” y que su democratización pasa por modelos flexibles, como el que ahora se implanta en el Parque Tecnológico de Málaga.

Por su parte, el consejero delegado de UTAMED, Miguel Reinoso, ha defendido la orientación del proyecto. En sus palabras, “hemos desarrollado una universidad enfocada en la modernidad”. Con ello ha querido subrayar el foco institucional y la construcción de un modelo propio, con procesos docentes y de gestión diseñados específicamente para la enseñanza online.

En el gobierno y la propiedad, el presidente es Francisco Ávila y el rector Juan de Dios Jiménez. Entre sus principales accionistas destaca la Fundación Unicaja que entra con el 40%, y Vocento (25%). Con capital local y vocación internacional, Málaga suma un actor más para completar su oferta educativa sin fronteras y mirando al futuro.