Suscríbete a
ABC Premium

Nace Utamed: la primera universidad online privada de Andalucía

La organización educativa inaugura en el Parque Tecnológico el curso académico en su sede oficial

Paco Ávila: «Utamed va a llevar la universidad a cada rincón y a cada casa para que nadie se quede sin acceder a la formación que siempre ha soñado»

Ramón Herrera de la Heras, José Manuel Donínguez (Fundación Unicaja), Juan de Dios Jiménez, Patricia Navarro, Francisco Salado y Francisco Ávila
Ramón Herrera de la Heras, José Manuel Donínguez (Fundación Unicaja), Juan de Dios Jiménez, Patricia Navarro, Francisco Salado y Francisco Ávila Salvador salas
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Utamed (Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo) ha inaugurado este martes 30 de septiembre su sede en el Parque Tecnológico de Málaga y activa el arranque académico de octubre. La organización educativa es la primera universidad privada 100% online de Andalucía y nace con ... la ambición de conectar talento y empresa. Inició con una clase magistral de Elvira Roca y las intervenciones del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el secretario de Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera de las Heras.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app