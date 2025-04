Málaga abre sus negocios y recupera poco a la poco la normalidad: «Estamos como de resaca»

Málaga está recuperando poco a poco la normalidad tras el apagón masivo que afectó a España ayer lunes. En el centro de la capital los comercios han comenzado a abrir sus puertas a primera hora de la mañana. En las calles, llenas de turistas y trabajadores, es raro encontrar hoy un tema de conversación que no sea el inédito apagón. «Lo de ayer va a pasar a la historia. Nosotros estamos hoy como de resaca», cuenta a ABC Paula, una trabajadora de una tienda de ropa ubicada en la céntrica calle Larios.

En un local cercano, otra trabajadora -Laura- explica que ayer tuvieron problemas para cerrar la tienda. «Tuvimos que cerrar antes de tiempo porque no funcionaban los datáfonos y no podíamos cobrar. Cuando nos íbamos ya, vimos que la persiana no cerraba y tuvo que venir la Policía Local a ayudarnos. Pero hoy ya funciona y vamos a abrir con normalidad», detalla.

Pero el apagón sí está teniendo consecuencias para otros negocios y hay cierta preocupación sobre si los seguros correrán con los gastos. Es la preocupación de Antonio, que está teniendo problemas para subir la persiana. «Llevamos un rato intentándolo y no hay manera. Veremos si el seguro nos cubre la reparación», cuenta a ABC preocupado.

En un supermercado comentan que la gente compró sobre todo agua. «Estuvimos entre las 12.30 y las 17.30 sin luz. Nos quedamos en la puerta esperando a ver si venía y cuando ya pudimos abrir, la gente se llevó de todo, pero sobre todo agua«, explica a ABC el cajero de un Carrefour cercano a la plaza de la Merced.

Sin Cercanías ni clases

En cuanto a las comunicaciones, aunque ya se ha reestablecido casi el 100% del suministro eléctrico en el país y el metro opera con normalidad, el Cercanías sigue sin estar en funcionamiento.

En la Universidad de Málaga se han suspendido las clases del turno de mañana, pero han anunciado que ya se han reabierto sus centros y servicios para la reincorporación del PTGAS y PDI, en la medida de sus posibilidades. Además, han confirmado que la actividad docente se reanudará en la UMA a partir de las 14.30 horas.

Los colegios están abiertos este martes pero, como anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no hay actividad lectiva. Esto ha llevado a que muchos padres hayan decidido no llevarlo a clase, lo que ha causado en centros educativos como el colegio San Juan de Dios apenas hubiera alumnos frente a sus puertas a las 9.00 horas. «Traigo a la niña porque me tengo que ir a trabajar y no quiero que se quede solo en casa», cuenta a ABC María, una sanitaria.

Productos descongelados

En el interior del Mercado de Atarazanas, aunque parece un día normal al estar casi todos los puestos llenos y decenas de personas comprando frutas, verduras, carne o pescado, el tema de conversación protagonista es el apagón. «En mi casa abrieron la cochera a las dos de la tarde, pero hasta entonces no podíamos ni sacar el coche», ha relatado una frutera a una clienta.

José Manuel, pescadero en uno de los puestos del mercado, cuenta que tuvieron que cerrar a las 13.30 de la tarde. «Al irse la luz nos quedamos sin cortadora. Entonces la verdad es que nos fastidió, porque tuvimos que cerrar antes», comenta. La luz, que se fue a las 12.33 horas, no volvió hasta las 00.30 de la madrugada. Pero como cuenta aliviado, el pescado se ha mantenido congelado.

No obstante, en uno de los puestos de pescado sí se han visto afectados por la falta de electricidad. «Tenemos cosas cosas que gastar hoy sí o sí. Chipirones, navajas, gambas al pil pil, el marisco… Hay que intentar venderlo y recuperar caja», dice una trabajadora a sus compañeros. Y es que casi todos los negocios, como mínimo, tuvieron que cerrar sus puertas y no ganar dinero durante esas horas.

«Estuve varias horas de brazos cruzados. No entraba nadie a la tienda y como además poca gente llevaba efectivo así que cerré. Y eso es dinero que no se gana», indica a ABC Juan, el propietario de una pequeña tienda de alimentación cercana al mercado.