Dionisio García, psicólogo: «Ahora, los adictos al juego son jóvenes enganchados a las apuestas 'on line'»

Dionisio García es también responsable del Grupo «Psicología de las adiciones» del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y psicólogo en Asejer (Asociación Sevillana de Jugadores de Azar en Rehabilitación).

—¿En qué punto nos encontramos con respecto al tema de las adicciones en ... los juegos?

—Por mi experiencia personal, en los últimos cinco años veo cómo cada vez hay más personas que acuden a tratamiento que son jóvenes. Antes teníamos un perfil medio de una persona de más de 50 años, jugador de tragaperras, y de unos años para acá con el tema del auge 'online', en la consulta estamos teniendo personas más jóvenes, entre 18 y 30 años. Ahí nos está aumentando mucho el tratamiento. Fundamentalmente, con apuestas deportivas, ruleta y tragaperras (en internet se le dicen 'slots').

—¿Qué datos maneja?

—Casi el 50% de la población a la que atiendo tiene esa edad, entre 18 y 25 años, no llegan a 30. Y eso ha aumentado en los últimos cinco años. En el 2020 atendía en torno a los 80 pacientes, y de ellos 50 eran de tragaperras y ya más mayores. Ahora tengo 80 pacientes y de ellos 50 son jóvenes. El tema online es lo que ha hecho que cambie ese perfil de la persona que tiene adicción al juego. Porque es verdad que los jóvenes, al tener menos madurez, más impulsividad, la adicción la consiguen más rápido, se descompensan mucho antes, se endeudan más pronto y tienen más problemas tanto sociales, familiares y personales con más velocidad. A su vez, hay menos gravedad y son más recuperables, porque no es lo mismo quien lleva 10 años con la adicción que quien lleva dos.

—Son jóvenes pero no tanto menores de edad, ¿no? Porque es importante al menos contar con algo de dinero.

—La mayoría son personas con veintitantos años que han podido acceder a ese dinero y no hay tanta fiscalización por parte de los padres. Universitarios con los euros de la beca, chavales que trabajan porque han cogido algún grado medio de FP y tienen su nómina y además viven con los padres... sin obligación y sin responsabilidades, todo el dinero se te queda para ti.

—¿En qué juegos se ha producido el mayor incremento?

—Las apuestas deportivas van cada vez a más. Igual que el póker ha bajado, las apuestas aumentan al igual que los juegos de casino (ruleta, 'blackjack', 'slots'...), entre un 20 y un 30%.

—¿Y por qué ese aumento ahora?

—Hace cuatro años se pone en marcha una regulación por parte del Gobierno, con un decreto por el cual se tienen más restricciones para que los jóvenes no se lancen de esa manera. Se trabaja para que personajes de éxito, famosos, deportistas, dejen de anunciar las casas apuestas, y desciende un poquito. Pero el decreto lo recurren la Liga de Fútbol, los medios de comunicación y las casas de apuestas, y esa normativa se cambia de nuevo, con lo cual otra vez empieza a haber publicidad 24 horas en las redes sociales. La oferta es inmensa, la normativa es bastante laxa.

—¿Qué medidas se pueden tomar para reducir unos datos que empiezan a ser muy preocupantes?

—Mucha prevención. En este último trimestre los operadores de juego se han gastado en torno a 200 millones de euros en publicidad, según el Ministerio de Sanidad y Consumo. Nosotros en torno a 3 millones en prevención.

—La adicción al juego, ¿es un problema de desorden psicológico o un trastorno mental? Imagino que habrá casos y casos.

—Los trastornos adictivos no dejan de ser enfermedades que al final se vuelven crónicas y puede haber recaída.